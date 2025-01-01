コミュニティ祝賀ビデオジェネレーター：喜びの思い出を作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して心温まるグループビデオモンタージュを簡単にデザインし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してください。

238/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地域のコミュニティオーガナイザーやイベントプランナー向けに、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、45秒間の活気あるコミュニティ祝賀ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは高揚感がありエネルギッシュで、多様なグループが楽しそうに交流する様子を、アップビートなバックグラウンドトラックとオプションのナレーション生成を組み合わせて演出します。HeyGenのテンプレートとシーン機能が、さまざまなコミュニティイベントのために迅速なカスタムビデオ作成を可能にする方法を強調してください。
サンプルプロンプト2
家族、友人、または同僚が重要な個人の人生やキャリアの節目を祝うための、心温まる90秒間のトリビュートビデオモンタージュを開発してください。ビジュアルスタイルはノスタルジックで温かみがあり、個人的な写真や短いビデオクリップをシームレスに組み合わせ、柔らかく感情的なバックグラウンドミュージックで強化します。HeyGenのナレーション生成機能を利用して、個人的なメッセージや反省を追加し、トリビュートを深く感動的なものにしてください。
サンプルプロンプト3
地元のビジネス、非営利団体、学校グループを対象に、質の高いコミュニティ祝賀ビデオの作成の容易さを紹介する、魅力的な60秒間のプロモーションビデオを生成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的で、祝賀の瞬間と鮮やかなグラフィックのクイックカットを組み合わせ、モダンなサウンドトラックを添えてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、さまざまなプラットフォームでのソーシャルメディア共有を容易にする方法を強調してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティ祝賀ビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIビデオエージェントを使用して、カスタマイズ可能なテンプレートと高品質のエクスポートオプションを備えた、思い出に残る祝賀ビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
祝賀ビデオを作成する
コミュニティ祝賀用にデザインされたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、カスタムビデオ作成の完璧なスタート地点を確保してください。
2
Step 2
メディアをアップロードする
デバイスから写真、ビデオ、音楽を簡単に追加するか、豊富なメディアライブラリとストックアセットから選んで、トリビュートビデオを個別にカスタマイズしてください。
3
Step 3
ユニークなタッチを加える
個別のメッセージやキャプションを追加したり、先進的なナレーション生成機能を使用してダイナミックなナレーションを生成したりして、祝賀ビデオを強化し、真に魅力的な体験を提供してください。
4
Step 4
作品をエクスポートして共有する
プロジェクトを完成させ、高品質のビデオをエクスポートしてソーシャルメディアで共有したり、コミュニティイベントで発表したりして、皆が喜びの瞬間を再び体験できるようにしてください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIストーリーテリングで節目を記念

.

コミュニティの歴史や重要な節目を祝うために、物語をダイナミックで記憶に残るビデオストーリーに変換し、深く共鳴させましょう。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオエージェントはどのようにしてビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、スクリプトからビデオへの変換機能とリアルなナレーション生成を提供します。これにより、あらゆるプロジェクトのカスタムビデオ作成プロセスが簡素化されます。

HeyGenのプラットフォームで祝賀ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと使いやすいエディターを提供しており、祝賀ビデオのあらゆる側面を個別に調整できます。また、包括的なメディアライブラリとストックアセットにアクセスして、作品を強化することも可能です。

HeyGenで生成されたビデオのエクスポートオプションは何ですか？

HeyGenは高品質のビデオエクスポートをサポートしており、最終製品がすべてのプラットフォームでプロフェッショナルに見えることを保証します。カスタムビデオ作成をソーシャルメディアに直接共有して、最大のリーチを得ることができます。

HeyGenはさまざまなライフイベントビデオの作成に適していますか？

はい、HeyGenは多用途なビデオジェネレーターで、コミュニティ祝賀ビデオから個別のトリビュートビデオ、グループビデオモンタージュプロジェクトまで、幅広いライフイベントビデオの作成に最適です。その編集ツールにより、カスタムビデオ作成が簡単になります。