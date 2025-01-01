コミュニティビルディングトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

AIアバターを使用してL&Dチーム向けにプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に制作し、従業員の成長を変革します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コミュニティ内でのアクティブリスニングのベストプラクティスを示す45秒のトレーニングビデオを設計し、既存のメンバーとL&Dチームを対象にします。実用的な例と画面上のテキストハイライトを特徴とするクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、簡単にフォローできるようにします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してコンテンツを効果的に構成し、これらのトレーニングビデオが多様なオーディエンスに共鳴し、より良いインタラクションを促進することを保証します。
サンプルプロンプト2
コミュニティの活気ある成功事例を紹介する30秒のマーケティングビデオを制作し、潜在的な新メンバーやステークホルダーを対象とします。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるもので、ダイナミックで多様な幸せな顔と成果のモンタージュを特徴とし、心を高揚させるバックグラウンドミュージックでサポートされます。アクセシビリティのために字幕/キャプションを含めることで最大のリーチを確保し、HeyGen内で簡単に追加できるこの機能を活用して、生成AIプラットフォームの力を効果的に活用し、説得力のあるストーリーを伝えます。
サンプルプロンプト3
オンラインコミュニティでのエンゲージメントを高めるための3つのクイックヒントを提供する20秒の簡潔な説明ビデオを作成し、ソーシャルメディアでの共有を目的としています。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで非常に視覚的で、太字のグラフィックとアニメーションテキストを特徴とし、直接的で魅力的な声で要点を伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、アイデアを迅速にこのインパクトのある説明ビデオに変換し、さまざまなプラットフォームでの迅速な消費に最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティビルディングトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してコミュニティ向けの高品質なトレーニングビデオを簡単に制作。コンテンツ制作を効率化し、強力な生成AIツールでエンゲージメントを高めます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
エディターにトレーニングコンテンツを直接入力または貼り付けてください。テキストからビデオへのジェネレーターがスクリプトを瞬時にダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選び、トレーニング資料を提示し、コミュニティに一貫性のある魅力的な画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
AIボイスジェネレーターを使用して、自然な音声のナレーションを複数の言語とアクセントで生成し、グローバルなリーチを実現します。
4
Step 4
ビデオを洗練し、エクスポート
自動キャプションでアクセシビリティを向上させます。トレーニングビデオが完成したら、希望の形式でエクスポートし、コミュニティと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

魅力的なソーシャルメディアビデオや短いクリップを迅速に制作し、活気あるコミュニティを育成します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ったクリエイティブなビデオ制作をどのように強化しますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、ユーザーがリアルなAIアバターを使用して魅力的なビジュアルコンテンツにスクリプトを変換することで、素晴らしいビデオを作成できるようにします。この機能により、クリエイティブチームはさまざまなマーケティングビデオやソーシャルメディアキャンペーンのために高品質なビジュアルを効率的に制作できます。

HeyGenは迅速なビデオコンテンツ制作のためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは強力なテキストからビデオへの生成機能を提供し、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換できます。ユーザーは豊富なビデオテンプレートと使いやすいAIビデオエディターを活用して、ワークフローを効率化し、コンテンツ制作を加速させることができます。

HeyGenは効果的なトレーニングビデオの作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、L&Dチームが魅力的なトレーニングビデオを制作し、従業員の成長をサポートするための理想的なAIビデオジェネレーターです。AIボイス生成や自動キャプションなどの機能を備えており、AIを活用した技術的なトレーニング資料やSOPの作成を簡素化します。

HeyGenはビデオでのブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を確保し、プロジェクトごとにロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができます。これは、企業のアイデンティティに合ったプロフェッショナルな説明ビデオやマーケティングビデオを作成するために重要です。