地元住民や潜在的なボランティアを対象にした45秒のコミュニティ意識向上ビデオを作成し、地元の非営利団体の新しい取り組みの緊急性を強調します。ビジュアルスタイルは本物で共感を呼ぶもので、地元の顔やコミュニティへの影響をフィーチャーし、誠実で希望に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのVoiceover生成機能を利用して明瞭なナレーションを行い、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なストーリーテリングを強化し、非営利キャンペーンのための魅力的で効果的な作品を作成します。

