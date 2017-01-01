コミュニティ意識向上ビデオジェネレーター：インパクトのあるビデオを作成

魅力的で効果的なビデオでコミュニティの物語を伝え、最大のインパクトを与えるために高度なボイスオーバー生成を活用します。

地元住民や潜在的なボランティアを対象にした45秒のコミュニティ意識向上ビデオを作成し、地元の非営利団体の新しい取り組みの緊急性を強調します。ビジュアルスタイルは本物で共感を呼ぶもので、地元の顔やコミュニティへの影響をフィーチャーし、誠実で希望に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのVoiceover生成機能を利用して明瞭なナレーションを行い、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なストーリーテリングを強化し、非営利キャンペーンのための魅力的で効果的な作品を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

一般の人々、特に学生や親を対象にした60秒の教育アウトリーチビデオを想像し、新しいコミュニティリソースの利点を説明する解説ビデオ形式で提供します。このビデオは、クリーンでインフォグラフィックにインスパイアされたビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいアニメーション要素とAIアバターによる明確で親しみやすいトーンで提供されるべきです。HeyGenのAIアバターを活用して魅力的なプレゼンテーションを行い、字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
地元のビジネスがコミュニティの健康に与えるポジティブな影響を示す30秒のブランド認知クリップを描き、地元住民や潜在的な新しい顧客をソーシャルメディアでターゲットにします。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、コミュニティの関与と成功事例のクイックカットをフィーチャーし、楽観的なサウンドトラックに設定します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的なコンテンツ作成を行い、多様なテンプレートとシーンを探索してインパクトのあるビジュアルを迅速に構築します。
地元の家族やイベント愛好者をターゲットにした、今後のコミュニティフェスティバルへの期待を高めるための45秒のビデオストーリーテリング作品をどのように作成しますか？ビデオは、祭りの喜びと活動を示唆する、祝祭的で温かいビジュアルパレットと活気ある音楽、ダイナミックなトランジションを特徴とするべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連する画像を収集し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、魅力的で効果的なものにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コミュニティ意識向上ビデオジェネレーターの使い方

ユーザーフレンドリーなデザインと強力な機能を組み合わせたAI駆動のジェネレーターを使用して、インパクトのあるコミュニティ意識向上ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
コアメッセージを作成
コミュニティ意識向上のための重要なメッセージを最初にアウトライン化します。AIビデオジェネレーターがスクリプトをダイナミックなビデオに変換し、スクリプトからのテキストをビデオにする機能を使用して言葉を生き生きとさせます。
2
Step 2
ビジュアル基盤を選択
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなテンプレートとシーンから選択し、コミュニティ意識向上ビデオのビジュアルスタイルと構造を迅速に確立します。
3
Step 3
魅力的なメディアとオーディオを追加
豊富なストックメディアライブラリから魅力的なビジュアルを追加してビデオを強化します。また、ボイスオーバーや音楽を統合して、メディアライブラリ/ストックサポートによる豊かなオーディオ体験を作り出します。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有
ユニークなビデオストーリーテリングが視聴者に共鳴するようにビデオを完璧に仕上げます。完成したら、さまざまなフォーマットでビデオをエクスポートし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてコミュニティにインスピレーションを与え、情報を提供します。

使用例

インスパイアリングなコミュニティキャンペーンを作成

コミュニティメンバーを動機付け、団結させるインパクトのある魅力的なビデオを制作し、ブランド認知を高め、非営利キャンペーンを効果的にサポートします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザーが魅力的なコミュニティ意識向上ビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを提供し、強力なビデオストーリーテリングを可能にします。豊富なテンプレートとストックメディアの統合機能により、ユーザーは迅速に魅力的で効果的なコミュニティ意識向上ビデオを制作し、視聴者に共鳴させることができます。

HeyGenは多様なビデオ作成ニーズにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの機能をサポートし、包括的なビデオ作成を可能にします。カスタムボイスオーバーや充実したメディアライブラリを活用でき、解説ビデオからインパクトのあるマーケティング戦略コンテンツまで、あらゆるニーズに対応します。

HeyGenは非営利キャンペーンのブランド認知向上を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは非営利キャンペーンにとって強力なツールであり、組織が魅力的なブランド認知ビデオを開発するのを支援します。AI駆動のビデオエディターは、ソーシャルメディアや教育アウトリーチのためのプロフェッショナルなコンテンツ作成プロセスを簡素化し、メッセージを魅力的で効果的にします。

HeyGenはどのようにしてビデオ制作のワークフローを簡素化し、コストを削減しますか？

HeyGenは、従来の制作に関連するコストを大幅に削減する高度なAIビデオジェネレーターとして、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。事前に構築されたテンプレートや簡単なアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、さまざまなプラットフォーム向けに高品質のビデオを効率的に生成できます。