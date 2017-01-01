商業ビデオメーカー：瞬時に魅力的な広告を作成
カスタマイズ可能なテンプレートと強力なボイスオーバー生成を使用して、ビジネスを成長させるインパクトのあるビデオ広告とマーケティングビデオを簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
中規模企業のマーケティングマネージャー向けに設計された45秒の洗練された商業ビデオを想像してください。ブランドの独自の価値提案を、洗練されたビジュアルスタイル、暖かいカラーパレット、インスパイアリングな背景音楽、そしてプロフェッショナルなAIアバターがキーとなるメッセージを伝える形で表現します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、カスタマイズ可能なブランディングを強化し、企業イメージを向上させる洗練されたマーケティングビデオを作成しましょう。
eコマースビジネス向けに、複雑な新サービスを紹介する60秒の魅力的なマーケティングビデオを開発します。アニメーション要素、親しみやすい説明音声、強力な行動喚起を強調する重要な字幕を特徴とします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を活用して情報を簡素化し、このビデオ広告作成ツールを観客の理解にとってアクセスしやすく効果的にします。
フリーランサーやコンテンツクリエイター向けに、さまざまなプラットフォームでの迅速な共有を目的とした15秒のダイナミックなプロモーションクリップを制作します。トレンディなビジュアルスタイル、エネルギッシュな背景音楽、包括的なメディアライブラリからのモダングラフィックスを使用します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、インパクトのあるストックコンテンツで多用途なビデオ広告を簡単に作成しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは商業ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供することで、商業ビデオの作成を革新します。ユーザーはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な商業ビデオを簡単に生成し、制作プロセス全体を効率化できます。
HeyGenはマーケティングビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、カスタマイズ可能なテンプレートから選択して、すべてのコンテンツで一貫したブランディングを維持できます。
HeyGenはビデオ広告を強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、ビデオ広告を大幅に強化します。AIアバター、リアルなAIボイスオーバー生成、自動字幕を使用して、注目を集め、結果を促進する魅力的でアクセスしやすいビデオ広告を作成できます。
HeyGenは商業ビデオがソーシャルメディアプラットフォームに効果的に届くのを助けますか？
もちろんです。HeyGenは商業ビデオがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームで効果を発揮するように設計されています。異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを含み、強力な行動喚起を含む創造物を豊かにする包括的なメディアライブラリのストックコンテンツを提供します。