商業ビデオメーカー：瞬時に魅力的な広告を作成

カスタマイズ可能なテンプレートと強力なボイスオーバー生成を使用して、ビジネスを成長させるインパクトのあるビデオ広告とマーケティングビデオを簡単に制作します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のビデオ広告を作成し、新製品の発売を紹介します。素早いカット、アップビートな音楽、明確なオンスクリーンテキストを使用して、ソーシャルメディアプラットフォームでの即時のエンゲージメントを促進し、ビジネスの成長を助けます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、目を引く商業ビデオを迅速に組み立てましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中規模企業のマーケティングマネージャー向けに設計された45秒の洗練された商業ビデオを想像してください。ブランドの独自の価値提案を、洗練されたビジュアルスタイル、暖かいカラーパレット、インスパイアリングな背景音楽、そしてプロフェッショナルなAIアバターがキーとなるメッセージを伝える形で表現します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、カスタマイズ可能なブランディングを強化し、企業イメージを向上させる洗練されたマーケティングビデオを作成しましょう。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネス向けに、複雑な新サービスを紹介する60秒の魅力的なマーケティングビデオを開発します。アニメーション要素、親しみやすい説明音声、強力な行動喚起を強調する重要な字幕を特徴とします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を活用して情報を簡素化し、このビデオ広告作成ツールを観客の理解にとってアクセスしやすく効果的にします。
サンプルプロンプト3
フリーランサーやコンテンツクリエイター向けに、さまざまなプラットフォームでの迅速な共有を目的とした15秒のダイナミックなプロモーションクリップを制作します。トレンディなビジュアルスタイル、エネルギッシュな背景音楽、包括的なメディアライブラリからのモダングラフィックスを使用します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、インパクトのあるストックコンテンツで多用途なビデオ広告を簡単に作成しましょう。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

商業ビデオメーカーの使い方

強力で直感的なプラットフォームを使用して、魅力的な商業ビデオとビデオ広告を簡単に作成し、ビジネスを成長させ、オーディエンスとつながりましょう。

1
Step 1
ビデオを作成する
幅広いビデオテンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、ビジョンを実現します。シーンを簡単に追加し、商業ビデオの構造を整えましょう。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズする
直感的なドラッグ＆ドロップエディターで商業ビデオをパーソナライズします。ブランド資産を統合し、プロフェッショナルなストックコンテンツを追加し、魅力的な音楽を選んでビデオをユニークにしましょう。
3
Step 3
AI機能で強化する
最先端のAI機能で商業ビデオを向上させます。自然な音声のAIボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを高めましょう。
4
Step 4
エクスポートして共有する
商業ビデオが基準を満たしていることを確認するためにプレビューします。その後、最終ビデオをさまざまな形式で簡単にエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで共有して結果を促進します。

使用例

AIビデオで顧客の成功を紹介

信頼を築き、新しいクライアントに製品やサービスを効果的にマーケティングするための魅力的なテスティモニアルビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenは商業ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供することで、商業ビデオの作成を革新します。ユーザーはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な商業ビデオを簡単に生成し、制作プロセス全体を効率化できます。

HeyGenはマーケティングビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、マーケティングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、カスタマイズ可能なテンプレートから選択して、すべてのコンテンツで一貫したブランディングを維持できます。

HeyGenはビデオ広告を強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAI機能を活用して、ビデオ広告を大幅に強化します。AIアバター、リアルなAIボイスオーバー生成、自動字幕を使用して、注目を集め、結果を促進する魅力的でアクセスしやすいビデオ広告を作成できます。

HeyGenは商業ビデオがソーシャルメディアプラットフォームに効果的に届くのを助けますか？

もちろんです。HeyGenは商業ビデオがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームで効果を発揮するように設計されています。異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを含み、強力な行動喚起を含む創造物を豊かにする包括的なメディアライブラリのストックコンテンツを提供します。