オンラインでの存在感を高め、コンバージョン率を向上させたい小規模ビジネスオーナー向けにデザインされた30秒のコマーシャルビデオを想像してください。この明るく親しみやすいビデオでは、親しみやすいAIアバターが、HeyGenの簡単なビデオ広告作成ツールを使ってプロフェッショナルなビデオ広告をどれほど簡単に作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは、明るい色とシンプルなアニメーションを活用し、温かみのある人間らしい声のナレーションがスクリプトから直接生成され、HeyGenのボイスオーバー生成機能を披露します。

ビデオを生成