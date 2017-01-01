コマーシャルビデオジェネレーター: コンバージョンを促進する広告を作成
スクリプトを魅力的なビデオ広告に簡単に変換し、テキストからビデオへの高度な機能で売上を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
革新的な新製品を発売するマーケティングチーム向けにカスタマイズされた45秒の魅力的な製品ビデオを開発してください。このビデオは、モダンで洗練されたビジュアルスタイルを誇り、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなトランジションと高品質のストック映像を組み込んで、主要な製品機能を強調します。スクリプトからのテキストからビデオへのナラティブは、プロフェッショナルなトーンを維持し、HeyGenが洗練されたプロモーションビデオコンテンツの作成をどのように簡素化するかを示します。さまざまなプラットフォームに適応したアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、強力なコールトゥアクションで締めくくります。
ソーシャルメディアマーケターが迅速に魅力的な短編コンテンツを作成することを目指した、活気に満ちた15秒のUGCスタイルのビデオ広告を作成してください。このビデオは、実際のユーザーレビューを模倣した本物のエネルギッシュでややインフォーマルなビジュアル美学を持ち、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に組み立てられます。音声なしでも注目を集める動的なオンスクリーン字幕/キャプションと、活気のあるテキストからビデオへのボイスオーバーが組み合わさります。このプロンプトは、トレンドのソーシャルメディアビデオを生成し、真実味を感じさせ、エンゲージメントを高めることを強調しています。
高級でシネマティックな雰囲気を持ちながら、コスト効率の高いソリューションを求める企業や代理店向けに、洗練された60秒のAIコマーシャルジェネレータービデオを制作してください。このビデオは、プロフェッショナルな設定で高度なHeyGen AIアバターを使用し、説得力のあるナラティブを提供します。ビジュアルスタイルは洗練されており、豊かなバックグラウンドミュージックとメディアライブラリ/ストックサポートからのシームレスなシーンの流れで強化されます。詳細なスクリプトから生成されたHeyGenのボイスオーバーによって強化された明確で権威あるナレーションが、製品の価値提案を強調し、商業ビデオ作成プロセスの容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なコマーシャルビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenの高度なAI技術は、ビデオ広告制作プロセス全体を効率化し、直感的な編集ツールとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを使用して、アイデアを洗練されたコマーシャルビデオ広告に変えることができます。これにより、編集経験がなくても簡単に商業ビデオを作成できます。
HeyGenは魅力的な製品ビデオを作成するためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや人間らしいテキストから音声への機能を含む強力なAI駆動ツールを提供し、ダイナミックな製品ビデオを作成します。また、ストックビデオ、多様な音楽選択、キネティックタイポグラフィを統合して、非常に魅力的なマーケティングコンテンツを作成できます。
HeyGenは企業が一貫したブランドのソーシャルメディアビデオを作成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドの色、フォント、ロゴを簡単に組み込むことで、すべてのソーシャルメディアビデオで強力なブランドアイデンティティを維持することを可能にします。これにより、ターゲットオーディエンスに効果的に共鳴する一貫したプロフェッショナルなブランドコンテンツが保証されます。
HeyGenのAIアバターとボイスオーバーは、ビデオ広告のインパクトをどのように高めますか？
HeyGenのAIアバターはリアルなビジュアルと表情を提供し、テキストから音声への機能は複数の言語で人間らしいボイスオーバーを生成し、ビデオ広告をより魅力的で親しみやすいものにします。この高度なAI技術は、注目を集め、ビデオ広告の全体的なインパクトを高めるように設計されています。