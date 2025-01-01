商業トレンドビデオメーカー：キャンペーンを強化
多様なAIアバターを活用し、AIビデオメーカーで最大10倍速く魅力的な商業ビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスを対象とした45秒の説得力のあるマーケティングビデオを制作し、HeyGenのAIビデオメーカーを使用してプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成できる方法を紹介します。視覚スタイルはクリーンでフレンドリーであり、魅力的なAIアバターによる明確で安心感のあるナレーションが提供されます。
クリエイティブチーム向けの15秒の簡潔な製品ビデオを開発し、HeyGenを使用してさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに製品ビデオを最適化する方法を示します。視覚的に豊かなコンテンツ、ダイナミックなカメラアングル、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じて達成される完璧なフレーミングに焦点を当てます。
ビジネスオーナー向けに設計された60秒のコマーシャルビデオを作成し、ブランド要素を強化するインパクトのあるコマーシャルビデオを作成する方法を強調します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルと、ブランドの独自のトーンを捉えた強力なカスタムナレーション生成を組み込みます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な商業ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、魅力的な商業ビデオの作成を効率化し、マーケティングの専門家が高品質なビデオ広告を効率的に制作できるようにします。当プラットフォームは強力なAI機能を活用し、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGenを使用してブランドの要素を取り入れたビデオ広告をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、ロゴや特定のカラーパレットを含む独自のブランド要素を使用してビデオ広告を完全にカスタマイズできます。多様で完全にカスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して、すべてのマーケティングビデオで強力なブランドの一貫性を維持してください。
HeyGenはビデオ広告制作を加速するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの生成やリアルなAIアバターなどの高度なAI機能を提供し、ビデオ広告制作を大幅に加速します。これにより、クリエイティブチームは迅速にさまざまなビデオバリエーションを生成し、広告キャンペーンを最適化できます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの多様なマーケティングビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと豊富なストックコンテンツライブラリを提供する多用途な商業トレンドビデオメーカーとして機能します。これにより、ユーザーはソーシャルメディアプラットフォームやその他のデジタル広告キャンペーンに最適化されたプロフェッショナルなマーケティングビデオやビデオ広告を作成できます。