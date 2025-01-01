不動産ビデオメーカー: 物件ビデオを迅速に作成
完全にカスタマイズ可能なテンプレートと強力なボイスオーバー生成を使用して、オンラインでプロフェッショナルな不動産ビデオを作成し、インパクトのある物件ツアーを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenの「オンラインビデオエディター」を活用して、多様な商業用不動産のための「不動産ビデオテンプレート」をカスタマイズする方法について、物件管理者とマーケター向けに90秒の情報豊かなチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的な音声ナレーションを伴い、テンプレートとシーンの使いやすさと、複雑な編集なしでウォークスルーを個別化する「AIアバター」の多様性を強調してください。
HeyGenの「AIビデオプラットフォーム」を検討している潜在的なクライアントを対象に、ダイナミックなビデオマーケティングによって促進された商業用不動産の成功した取得を紹介する2分間のプロモーションビデオを制作してください。自然で説得力のあるインタビュー形式の音声と組み合わせた本物で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、「字幕/キャプション」がアクセシビリティを向上させ、「メディアライブラリ/ストックサポート」がビジュアルストーリーテリングを豊かにする方法を示してください。
商業用不動産専門家が「ビデオメーカー」スキルを向上させるために、インパクトのある商業用不動産「リスティングビデオ」を作成するためのベストプラクティスを説明する45秒の簡潔なビデオを作成してください。ビデオはダイナミックでインタラクティブなビジュアル美学を持ち、プロフェッショナルで指導的な音声トラックでサポートされています。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の重要性を示し、「スクリプトからのテキストビデオ」が明確なメッセージングを保証する方法を説明してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用すると、不動産専門家はテキストを入力するだけでプロフェッショナルな不動産ビデオを作成できます。AIアバターがナレーションを行い、この高度なオンラインビデオエディターがビデオメーカーのプロセス全体を効率的にします。
HeyGenを使って魅力的なリスティングビデオを迅速に作成できますか？
はい、HeyGenはブランドやリスティングのニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能な多様な不動産ビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを簡単に適用して、毎回洗練されたプロフェッショナルな外観を持つ魅力的なリスティングビデオを作成できます。
HeyGenは不動産コンテンツを強化するためにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは包括的なビデオエディターとして機能し、トリミング、クロップ、クリップの結合などの基本的なビデオ編集機能を備えています。また、プロフェッショナルな音楽とボイスオーバーで不動産ビデオを強化し、豊かなビジュアルを提供するための広範なストックメディアライブラリを利用できます。
HeyGenはソーシャルメディア共有用の高品質なビデオをどのように制作できますか？
HeyGenはAIアバターや自動字幕/キャプションなどの機能を取り入れ、ソーシャルメディア共有に最適化されたプロフェッショナルな不動産ビデオを制作できます。また、アスペクト比のリサイズをサポートしており、どのソーシャルメディアチャンネルでもコンテンツが美しく見えるようにします。