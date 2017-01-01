ビジネス成長のためのコマーシャルプレゼンテーションビデオジェネレーター
AIのテキストからビデオへの機能で、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なコマーシャルプレゼンテーションに瞬時に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルがキャンペーンを向上させることを目的とした、洗練された45秒のブランドビデオを開発してください。このビデオは、洗練された企業ビジュアルスタイルで、磨かれたAIアバターが重要なメッセージを伝え、インスパイアリングでプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを添えてください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンが、AIビデオジェネレーターの機能を活用して、インパクトのあるコンテンツを迅速に作成できることを強調してください。
企業トレーナー向けに、内部オンボーディングのための効果的なビデオプレゼンテーションの作成を示す、魅力的な60秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かで親しみやすく、画面上のテキストと安心感のある声を利用してください。自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを簡単に追加し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートでコンテンツを充実させる方法を紹介してください。
テックスタートアップ向けに、オンラインビデオ作成プラットフォームでの新製品発表を告知する、パンチの効いた30秒のアニメーション説明ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に革新的で、未来的なグラフィックスとエキサイティングで速いテンポのサウンドトラックを使用してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を強調し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完璧にフィットさせて最大のリーチを実現してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーが視覚的に魅力的なビデオプレゼンテーションを作成するのを支援しますか？
HeyGenは強力なビデオプレゼンテーションメーカーとして、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供し、ユニークで魅力的なコンテンツを作成することができます。ブランド要素を簡単に統合して、ビデオをプロフェッショナルで一貫性のあるものにし、ブランドビデオを際立たせることができます。
HeyGenをAIビデオジェネレーターとして使用する主な利点は何ですか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、インテリジェントな自動化を通じてコンテンツ作成を効率化します。リアルなAIアバターを使用してスクリプトをビデオに変換し、ダイナミックなナレーションを生成することで、包括的なオンラインビデオ作成プラットフォームを提供します。
HeyGenは高品質なアニメーション説明ビデオを効率的に制作できますか？
はい、HeyGenはテキストを直接魅力的なビジュアルに変換することで、プロフェッショナルなアニメーション説明ビデオを作成するのに非常に効果的です。AIスクリプトライターと強力なナレーション生成機能を備えており、説得力のある説明ビデオの制作を簡素化します。
HeyGenはインパクトのあるマーケティングビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは強力なコマーシャルプレゼンテーションビデオジェネレーターとして、マーケティングビデオに必要な機能を備えています。豊富なメディアライブラリを活用し、画面録画を組み込み、一貫したブランドコントロールを適用して、あらゆるキャンペーンに対して洗練された企業ビデオを制作できます。