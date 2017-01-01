ビジネス成長のためのコマーシャルプレゼンテーションビデオジェネレーター

AIのテキストからビデオへの機能で、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なコマーシャルプレゼンテーションに瞬時に変換します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした、プロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に制作できることを紹介する、活気ある30秒のコマーシャルプレゼンテーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュにし、明るい色とダイナミックなトランジションを使用し、アップビートで自信に満ちたナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使って、スクリプトを洗練されたビデオに変える簡単さを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルがキャンペーンを向上させることを目的とした、洗練された45秒のブランドビデオを開発してください。このビデオは、洗練された企業ビジュアルスタイルで、磨かれたAIアバターが重要なメッセージを伝え、インスパイアリングでプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを添えてください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンが、AIビデオジェネレーターの機能を活用して、インパクトのあるコンテンツを迅速に作成できることを強調してください。
サンプルプロンプト2
企業トレーナー向けに、内部オンボーディングのための効果的なビデオプレゼンテーションの作成を示す、魅力的な60秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で情報豊かで親しみやすく、画面上のテキストと安心感のある声を利用してください。自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを簡単に追加し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートでコンテンツを充実させる方法を紹介してください。
サンプルプロンプト3
テックスタートアップ向けに、オンラインビデオ作成プラットフォームでの新製品発表を告知する、パンチの効いた30秒のアニメーション説明ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に革新的で、未来的なグラフィックスとエキサイティングで速いテンポのサウンドトラックを使用してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの多様性を強調し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完璧にフィットさせて最大のリーチを実現してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コマーシャルプレゼンテーションビデオジェネレーターの仕組み

プレゼンテーションを魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。AIを活用して、視聴者を引き付け、説得力のある商業メッセージを迅速に届けましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを選択するか、白紙のキャンバスから始めてビデオを構築し、コマーシャルプレゼンテーションを開始します。
2
Step 2
魅力的な要素を追加
AIアバターを使用してコンテンツを提示したり、スクリプトを貼り付けて自動的にナレーションとビジュアルを生成したりして、ビデオを強化します。
3
Step 3
ブランドをカスタマイズ
ブランドのロゴ、色、メディアをライブラリから追加して、ブランドビデオに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保し、プレゼンテーションをパーソナライズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比で高品質のビデオプレゼンテーションを生成し、すべてのプラットフォームで視聴者と共有する準備が整った状態でダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業トレーニングのエンゲージメントを向上

AIアバターを使用して、動的で魅力的な企業トレーニングビデオを作成し、組織内の学習と記憶を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザーが視覚的に魅力的なビデオプレゼンテーションを作成するのを支援しますか？

HeyGenは強力なビデオプレゼンテーションメーカーとして、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供し、ユニークで魅力的なコンテンツを作成することができます。ブランド要素を簡単に統合して、ビデオをプロフェッショナルで一貫性のあるものにし、ブランドビデオを際立たせることができます。

HeyGenをAIビデオジェネレーターとして使用する主な利点は何ですか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、インテリジェントな自動化を通じてコンテンツ作成を効率化します。リアルなAIアバターを使用してスクリプトをビデオに変換し、ダイナミックなナレーションを生成することで、包括的なオンラインビデオ作成プラットフォームを提供します。

HeyGenは高品質なアニメーション説明ビデオを効率的に制作できますか？

はい、HeyGenはテキストを直接魅力的なビジュアルに変換することで、プロフェッショナルなアニメーション説明ビデオを作成するのに非常に効果的です。AIスクリプトライターと強力なナレーション生成機能を備えており、説得力のある説明ビデオの制作を簡素化します。

HeyGenはインパクトのあるマーケティングビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは強力なコマーシャルプレゼンテーションビデオジェネレーターとして、マーケティングビデオに必要な機能を備えています。豊富なメディアライブラリを活用し、画面録画を組み込み、一貫したブランドコントロールを適用して、あらゆるキャンペーンに対して洗練された企業ビデオを制作できます。