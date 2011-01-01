コメント クイックビデオメーカー：迅速に魅力的なビデオを作成

あなたの指示に基づいてプロフェッショナルなビデオを作成し、ダイナミックなボイスオーバー生成とリアルなAIボイスを使用して、魅力的で洗練されたコンテンツを保証します。

小規模ビジネスオーナーにとって、魅力的な30秒のビデオは、創造的な「顧客レビュービデオメーカー」が顧客のレビューを説得力のある証言に変える様子を示すことができます。この現代的で楽観的なビジュアルスタイルは、活気に満ちたアニメーションと、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックトラック、そして明瞭なAIボイスオーバーを伴い、「スクリプトからビデオへのテキスト」機能を備えた「AIビデオジェネレーター」がテキストのコメントを迅速にビデオ化することを際立たせます。
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

ネイティブビデオの作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と目的を持って建てられた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

自動コメントビデオクリエーターの仕組み

強力な人工知能を使用して、簡単に魅力的なビデオフィードバックに指示を変換し、コンテンツ作成プロセスを迅速化し、視聴者の関与を高めます。

1
Step 1
コメントを貼り付けてください
HeyGenのエディターに直接コメント、指示、または任意のテキストを貼り付けてください。私たちのテキストからビデオへの機能は、あなたの入力を即座にダイナミックなスクリプトに変換し、ビデオ生成の準備を整えます。
2
Step 2
AIによって強化されたビデオを生成してください
あなたのスクリプトが準備できたら、私たちのAIビデオジェネレーターに制御を任せてください。メッセージを視覚的に表現するために、幅広いAIアバターから選択し、簡単にあなたのコメントに命を吹き込みます。
3
Step 3
リアルな発話を追加する
自然なサウンドオーディオでビデオを向上させましょう。Voiceover生成を使用して、スクリプトに完璧に合うリアルなAIボイスを自動的に追加し、プロフェッショナルで魅力的な配信を保証します。
4
Step 4
最終作品をエクスポートしましょう
ビデオが磨かれたら、最終作品を簡単に様々なアスペクトフォーマットでエクスポートできます。コメントの簡単な指示から生まれた高品質のビデオは、今や全てのプラットフォームで共有する準備ができています。

ユースケース

HeyGenは、魅力的なビデオにテキストやコメントを変換し、強力なAIビデオジェネレーターおよびテキストからビデオを効率的に作成するツールとして機能します。

モチベーショナルなインスピレーションコンテンツを開発する

.

Generate powerful motivational videos from textual ideas, effortlessly connecting with and inspiring your audience.

background image

よくある質問

HeyGenをクリエイティブプロジェクトに効果的なAIビデオジェネレーターにするのは何ですか？

HeyGenは、最新のAIを活用してプロフェッショナルなビデオ制作を最適化するためにユーザーを強化します。直感的なプラットフォームを使用すると、迅速にビデオを生成し、アイデアをさまざまなクリエイティブプロジェクトのための魅力的なコンテンツに変えることができます。

HeyGenはテキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツにどのように変換しますか？

HeyGenは、テキストをスムーズにビデオに変換するための先進的な人工知能を使用しています。単にあなたのスクリプトを入力し、HeyGenのAIによって強化されたスクリプトがダイナミックなビジュアルを生成し、リアルなAIボイスとナレーションを追加するオプションを備えて、あなたの物語を努力なしに生き生きとさせます。

HeyGenは「オーダーメイドのコメントビデオクリエーター」として機能しますか？

はい、HeyGenはコメントからビデオを作成する強力なツールとして機能し、提案されたテキストやビデオ構造からビデオを生成することができます。これにより、ビデオ作成が誰にとってもアクセスしやすく、効率的になり、あなたの創造的なコンセプトを現実に変えることができます。

HeyGenを使用してビデオに追加できるクリエイティブな要素は何ですか？

HeyGenを使用すると、さまざまなクリエイティブな要素を追加することでビデオの作成を大幅に向上させることができます。バックグラウンドミュージックを簡単に統合し、正確な字幕を生成し、ビデオ編集の堅牢な機能を活用して、洗練された高品質のコンテンツを制作できます。