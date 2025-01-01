近日公開ビデオメーカー：魅力的なティーザーを素早く作成

HeyGenのAIアバターを使用して、あなたのアイデアを瞬時に素晴らしい近日公開ビデオに変換します。

野心的なスタートアップ向けに、近々発売予定の製品を紹介する魅力的な30秒のビデオを作成します。現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルと、心を高揚させる音楽を組み合わせて、新しいアプリやサービスを紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロジェクトを迅速に開始し、期待を高める洗練されたプロモーションビデオを確実に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
映画や演劇作品の予告編をターゲットにした、映画愛好家や文化イベント参加者向けの45秒の神秘的なティーザービデオを想像してみてください。暗くエレガントなビジュアル美学と劇的なサウンドデザインを開発し、HeyGenの字幕/キャプションを利用して謎めいたヒントを明かし、強烈な興味を引き立てます。
サンプルプロンプト2
若いテクノロジーに精通したオンラインショッパーを対象にした、eコマースのフラッシュセールのためのダイナミックな15秒のソーシャルメディア「近日公開」プロモを制作します。シンプルで鮮やかなビジュアルスタイルとキャッチーでトレンドの背景音楽を使用し、HeyGenのAIアバターを組み込んで、Instagramのようなプラットフォームで注目を集める重要なメッセージを即座に伝えます。
サンプルプロンプト3
新しい地元のブティックやカフェの「近日オープン」ビデオをデザインし、地域住民や新しい顧客にアピールします。暖かく招かれるようなビジュアルパレットと柔らかいアコースティック音楽を目指し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、最大のリーチを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

近日公開ビデオメーカーの使い方

次の大きな発表に向けて話題と興奮を生み出す魅力的な近日公開ビデオを簡単に作成します。製品の発売やイベントに最適です。

1
Step 1
テンプレートを選択
ブランドのスタイルとメッセージに合ったプロフェッショナルにデザインされた「近日公開」テンプレートとシーンから選びます。
2
Step 2
コンテンツを追加
自分の画像やビデオクリップをアップロードしてビデオをパーソナライズするか、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して完璧な素材を見つけます。
3
Step 3
ブランディングとテキストを適用
ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してブランドのロゴと色を組み込み、動的なテキストアニメーションを追加して期待感を高めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
魅力的なビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

次の発売に向けて期待を高める

観客を刺激し、製品の発売、イベント、またはコンテンツに対する大きな興奮を生み出すために、動的なAIパワードカウントダウンと発表を活用します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な「近日公開」ビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされた豊富なテンプレートを提供し、魅力的な「近日公開」ビデオの作成を簡単にします。これらのテンプレートを自分のテキストやブランドでカスタマイズすることで、あらゆる発表に向けた魅力的なアニメーションビデオを迅速に制作できます。

「近日公開」ビデオデザインのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、あなたのブランドに完全にマッチするように「近日公開」ビデオデザインをカスタマイズするための豊富なオプションを提供します。動的なテキストアニメーションを簡単に調整し、スタイリッシュなカウントダウンを追加し、動的なオーバーレイやエフェクトを組み込んで、ユニークで記憶に残るティーザービデオを作成できます。

異なるソーシャルメディアプラットフォームに適した「近日公開」ビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは、Instagramストーリーズ、リール、TikTokなど、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された「近日公開」ティーザービデオを作成することができます。多様なアスペクト比を活用し、コンテンツをカスタマイズして、すべてのチャンネルでプロモビデオが完璧に見えるようにします。

HeyGenのAIはティーザービデオの制作をどのように強化しますか？

HeyGenは高度なAIツールを活用して、ティーザービデオの制作を大幅に強化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、リアルなボイスオーバーを生成し、AIアバターを統合して、プロフェッショナルで革新的なスタイルで「近日公開」発表を行うことができます。