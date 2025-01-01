野心的なスタートアップ向けに、近々発売予定の製品を紹介する魅力的な30秒のビデオを作成します。現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルと、心を高揚させる音楽を組み合わせて、新しいアプリやサービスを紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロジェクトを迅速に開始し、期待を高める洗練されたプロモーションビデオを確実に作成します。

