45秒間の新しい生産性アプリケーションのためのアニメーション解説ビデオを作成してください。ターゲットはテクノロジーに精通している若い大人です。ビジュアルスタイルは、AIコミックビデオジェネレーターの出力に似た、活気に満ちたカートゥーンでなければなりません。現代的で活動的なバックグラウンドミュージックと、フレンドリーでクリアなボイスオーバーを伴ってください。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、スクリプトに命を吹き込み、ユーザーに魅力的でシームレスな体験を提供してください。

