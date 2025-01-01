カラーグレーディングトレーニング：AIでビデオカラー補正をマスターする

AIを活用したカラーグレーディングと迅速なワークフローテクニックを学びましょう。スクリプトからのテキストビデオでトレーニングビデオを簡単に生成します。

193/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級のビデオグラファーやポストプロダクションスペシャリストを対象にした90秒のダイナミックな指導ビデオを制作し、特定のルックのためのLUTSの強力な応用と高度なビデオカラー補正方法を示します。このビジュアル的に洗練されたチュートリアルは、迅速なワークフローを示すクイックカットを組み込み、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、正確な調整のための重要なステップと技術的な詳細を強調します。
サンプルプロンプト2
忙しい制作会社やフリーランスの編集者をターゲットにした45秒の魅力的なプロモーションビデオを作成し、現代のポストプロダクションパイプライン内でのAIを活用したカラーグレーディングの効率性と革新性を紹介します。ビジュアルプレゼンテーションはエネルギッシュでダイナミックなトランジションを持ち、AIアバターが主要な利点を提示し、HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを使用してプロフェッショナルで最先端の美学と明確で説得力のあるオーディオトラックを提供します。
サンプルプロンプト3
映画愛好家やインディーフィルムメーカー向けに、専用のカラーグレーディングビデオツールを通じてクリエイティブなフィルムエミュレーション技術を探求する2分間の芸術的なデモンストレーションビデオを作成します。ビジュアルナラティブは感情的で高度にスタイライズされ、さまざまな芸術的なフィルムルックとエフェクトの追加方法を示し、豊かなシネマティックな音楽スコアとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて提供される明確なナラティブをサポートし、異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートにおけるクリエイティブな自由を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カラーグレーディングトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用してポストプロダクションワークフローを合理化し、精度と簡便さを兼ね備えた高品質のカラーグレーディングトレーニングビデオを生成します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成する
スクリプトを入力するかテンプレートを選択して始めましょう。当プラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオ機能を備えた高度なAIを使用して、あなたのテキストを魅力的なビデオに変換し、カラーグレーディングトレーニングに最適です。
2
Step 2
ビジュアルスタイルを適用する
事前定義されたビジュアルスタイルやカスタムルックを適用して、ビデオの美学を向上させましょう。多様な「テンプレート＆シーン」を活用して、カラーグレーディングの例に適したムードとコンテキストを設定し、「プリセットを適用」するのが簡単です。
3
Step 3
カラーのパラメータを調整する
プラットフォーム内で利用可能な正確なコントロールを使用して、ビデオの「明るさ」、「コントラスト」、「色相」を微調整します。この一般的な機能により、特定の「カラーグレーディング」技術を効果的に示すことができます。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
満足したら、トレーニングビデオを完成させましょう。当社の「迅速なワークフロー」により、さまざまな「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」オプションを使用してビデオを迅速にプレビューおよび「エクスポート」し、完成した「ポストプロダクション」作品として配信する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なビジュアルコンセプトを明確にする

.

明確で魅力的なAI生成ビデオレッスンを通じて、複雑なカラー補正の原則と高度なグレーディング技術を簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenは私のプロジェクトに高度なビデオカラー補正機能を提供しますか？

HeyGenはAIを活用したビデオ生成を専門としており、テキストをリアルなAIアバターとボイスオーバーを使用してビデオに変換します。効率的なコンテンツ作成に焦点を当てており、明るさやコントラストのような伝統的なカラーグレーディングやポストプロダクション調整は行いませんが、専用ツールでのさらなる編集のためにビデオをエクスポートすることができます。

HeyGenはAIをどのように活用して、AIを活用したカラーグレーディングに似たビデオ品質を向上させますか？

HeyGenのAIは、AIアバターを使用してスクリプトから高品質のビデオコンテンツを生成することに優れていますが、カラーグレーディングのための人工知能ではありません。これには、リアルなボイスオーバー生成、自動字幕、アスペクト比のリサイズなどの機能が含まれ、プロフェッショナルなビデオを迅速に制作します。

HeyGenは特にポストプロダクションやエフェクトに関して、私のビデオ制作ワークフローを合理化できますか？

HeyGenは、AIアバターとボイスオーバーを含むテキストスクリプトからビデオ全体を生成することで、ビデオ制作ワークフローを大幅に合理化します。この迅速なワークフローにより、従来の撮影や広範なポストプロダクションの必要がなくなり、プラットフォーム内で直接エフェクトやブランディングコントロールを追加することができます。

HeyGenはオンラインビデオのカラーリングやカラーグレーディングツールとして設計されていますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用してビデオを作成する革新的なプラットフォームであり、オンラインビデオのカラーリングやカラーグレーディングツールではありません。テンプレートやメディアライブラリのサポートなどの機能を備え、あなたのアイデアを魅力的なビデオコンテンツに変えることに焦点を当てています。