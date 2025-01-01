カラーグレーディングトレーニング：AIでビデオカラー補正をマスターする
AIを活用したカラーグレーディングと迅速なワークフローテクニックを学びましょう。スクリプトからのテキストビデオでトレーニングビデオを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中級のビデオグラファーやポストプロダクションスペシャリストを対象にした90秒のダイナミックな指導ビデオを制作し、特定のルックのためのLUTSの強力な応用と高度なビデオカラー補正方法を示します。このビジュアル的に洗練されたチュートリアルは、迅速なワークフローを示すクイックカットを組み込み、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、正確な調整のための重要なステップと技術的な詳細を強調します。
忙しい制作会社やフリーランスの編集者をターゲットにした45秒の魅力的なプロモーションビデオを作成し、現代のポストプロダクションパイプライン内でのAIを活用したカラーグレーディングの効率性と革新性を紹介します。ビジュアルプレゼンテーションはエネルギッシュでダイナミックなトランジションを持ち、AIアバターが主要な利点を提示し、HeyGenのAIアバターとテンプレート＆シーンを使用してプロフェッショナルで最先端の美学と明確で説得力のあるオーディオトラックを提供します。
映画愛好家やインディーフィルムメーカー向けに、専用のカラーグレーディングビデオツールを通じてクリエイティブなフィルムエミュレーション技術を探求する2分間の芸術的なデモンストレーションビデオを作成します。ビジュアルナラティブは感情的で高度にスタイライズされ、さまざまな芸術的なフィルムルックとエフェクトの追加方法を示し、豊かなシネマティックな音楽スコアとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて提供される明確なナラティブをサポートし、異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートにおけるクリエイティブな自由を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のプロジェクトに高度なビデオカラー補正機能を提供しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオ生成を専門としており、テキストをリアルなAIアバターとボイスオーバーを使用してビデオに変換します。効率的なコンテンツ作成に焦点を当てており、明るさやコントラストのような伝統的なカラーグレーディングやポストプロダクション調整は行いませんが、専用ツールでのさらなる編集のためにビデオをエクスポートすることができます。
HeyGenはAIをどのように活用して、AIを活用したカラーグレーディングに似たビデオ品質を向上させますか？
HeyGenのAIは、AIアバターを使用してスクリプトから高品質のビデオコンテンツを生成することに優れていますが、カラーグレーディングのための人工知能ではありません。これには、リアルなボイスオーバー生成、自動字幕、アスペクト比のリサイズなどの機能が含まれ、プロフェッショナルなビデオを迅速に制作します。
HeyGenは特にポストプロダクションやエフェクトに関して、私のビデオ制作ワークフローを合理化できますか？
HeyGenは、AIアバターとボイスオーバーを含むテキストスクリプトからビデオ全体を生成することで、ビデオ制作ワークフローを大幅に合理化します。この迅速なワークフローにより、従来の撮影や広範なポストプロダクションの必要がなくなり、プラットフォーム内で直接エフェクトやブランディングコントロールを追加することができます。
HeyGenはオンラインビデオのカラーリングやカラーグレーディングツールとして設計されていますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用してビデオを作成する革新的なプラットフォームであり、オンラインビデオのカラーリングやカラーグレーディングツールではありません。テンプレートやメディアライブラリのサポートなどの機能を備え、あなたのアイデアを魅力的なビデオコンテンツに変えることに焦点を当てています。