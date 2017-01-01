教育を魅力的にする大学チュートリアル動画ジェネレーター

教育者はスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、オンラインコースのための魅力的な教育動画を迅速に作成し、学生の関与を高めることができます。

大学生向けに複雑な統計分析を説明する45秒の動画を作成し、高い学生の関与を確保します。ビジュアルスタイルはクリーンでアニメーション化され、AIアバターが難しい概念を説明し、熱意ある明瞭なナレーション生成で補完されます。このAIチュートリアル動画ジェネレーターは複雑なトピックを理解しやすくします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しい大学教育者向けに、フリップドクラスルーム用の短い教育動画を迅速に作成する方法を示す30秒の指導動画を想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでシンプルであり、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用してコアコンテンツを効率的に生成し、自動字幕/キャプションを完備します。
サンプルプロンプト2
オンラインコースに登録している新入生向けに「学術研究のマスター方法」についての60秒の簡潔なガイドを開発します。この動画はステップバイステップで視覚的に豊かなスタイルを採用し、明るい背景音楽を活用し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して各ポイントを明確に示します。
サンプルプロンプト3
大学の教職員と管理者を対象にした50秒のプロモーション作品で、AI駆動の大学チュートリアル動画ジェネレーターの力を紹介します。動画は洗練された未来的なビジュアルスタイルを展示し、ナレーション生成による自信に満ちたナラティブを提供します。プラットフォームの科目とオーディエンスによるカスタマイズ機能を強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化された最終出力を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

大学チュートリアル動画ジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールを使用して、教育コンテンツを魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換し、学生の学習とアクセシビリティを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
チュートリアルコンテンツを入力することから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、基礎的なビデオドラフトを迅速に生成し、初期の制作段階を効率化し、貴重な時間を節約します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
多様なテンプレートとシーンから選択してレッスンを強化します。ビジュアルをカスタマイズして、科目に完璧にマッチさせ、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なチュートリアルを作成します。
3
Step 3
ナレーションを追加する
自然な音声生成でチュートリアルをパーソナライズします。複雑な情報を明確に伝え、メッセージが効果的に響き、学生の理解を深めます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートする
希望のアスペクト比で教育ビデオを最終化します。高品質で魅力的なビデオを制作し、さまざまなプラットフォームで学生と共有する準備を整え、学生の関与を高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な学術科目を明確にする

.

AIを使用して難しい学術概念を明確で理解しやすいチュートリアル動画に簡素化し、すべての分野での学習を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI教育動画の作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは教育チュートリアルのための強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、教育者が魅力的な動画を簡単に制作できるようにします。テキスト-to-ビデオ作成とAIアバターを利用して、シンプルなテキストプロンプトを動的なレッスンに変換し、制作プロセスを大幅に効率化します。

HeyGenのAIチュートリアル動画を特定の科目やオーディエンスにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、AIチュートリアル動画がさまざまな科目やオーディエンスに対して学生の関与を完璧に引き出すようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレート、ブランディングコントロール、多様なナレーションを活用して、あらゆる学習要件に効果的にコンテンツを適応させます。

HeyGenのAIビデオチュートリアルが学習に非常に効果的な理由は何ですか？

HeyGenは自動ナレーション生成や字幕などの強力な機能を統合し、すべての学習者に対するアクセシビリティと理解を大幅に向上させます。私たちの高度なテキスト-to-ビデオ作成エンジンは、教育メッセージが明確かつ魅力的に伝えられることを保証し、複雑なトピックを理解しやすくします。

HeyGenはオンラインコースやハウツービデオの開発に理想的なツールですか？

はい、HeyGenは高品質なオンラインコースや実用的なハウツービデオを作成するための優れたAIチュートリアルビデオジェネレーターです。学生の関与を高め、複雑な科目を理解しやすくし、幅広い学習者にアクセス可能な情報豊富な説明動画を簡単に作成できます。