大学トレーニングビデオジェネレーター：簡単なコース作成
AIアバターを使用して魅力的でインタラクティブな大学トレーニングビデオを制作し、制作コストを大幅に削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
言語の壁を打破し、グローバルな企業トレーナーや人事部門に影響力のある90秒のトレーニングビデオを提供します。このダイナミックで包括的なビデオは、多言語で正確な字幕を備えた多様なAIアバターを強調し、HeyGenがスクリプトからのテキストをビデオに変換してトレーニングをローカライズする力を示します。
プロフェッショナルな45秒の製品説明やオンボーディングコンテンツを迅速に作成する必要がありますか？小規模ビジネスや個人のコースクリエイターをターゲットに、豊富なテンプレートとシーンを活用し、テキストを簡単にビデオに変換するHeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して、テンポの速い魅力的なビジュアルスタイルを紹介します。
複雑な技術指導のために、技術教育者やIT部門を対象とした詳細な2分間の説明ビデオモジュールを開発します。指導的なビジュアルスタイルは、メディアライブラリ/ストックサポートからの画面録画を統合し、正確なAIボイスオーバー生成とサポート字幕を組み合わせ、HeyGenの直感的なAIビデオプラットフォームでコンテンツを簡単に更新できることを強調します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI生成トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの直感的なAIビデオジェネレーターは、テキストをプロフェッショナルなAIビデオに簡単に変換できるようにし、高度なAIアバターと同期されたAIボイスオーバーを活用します。この合理化されたプロセスにより、従来のトレーニングビデオ制作の複雑さが大幅に軽減されます。
HeyGenはトレーニングビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、コンテンツを正確にカスタマイズするためのドラッグ＆ドロップインターフェースを含む包括的なビデオ編集ツールを提供します。また、140以上の言語をサポートするHeyGenを利用してトレーニングビデオをローカライズし、グローバルなアクセスを確保できます。
HeyGenのAI生成ビデオを既存の学習管理システムに統合できますか？
はい、HeyGenはAI生成ビデオをMP4ファイルとしてエクスポートすることをサポートしており、さまざまな学習管理システム（LMS）と簡単に互換性があります。高度なトラッキングとコンプライアンスのために、HeyGenはSCORMエクスポート機能も提供しています。
HeyGenは既存のプレゼンテーション資料をどのようにビデオ作成に活用できますか？
HeyGenは、PPTやPDFファイルをプラットフォームに直接アップロードすることで、既存のコンテンツをダイナミックなビデオに変換するのを簡単にします。HeyGenのAIは、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えた魅力的なビデオモジュールに変換するのをサポートします。