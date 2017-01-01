大学リクルートメントビデオメーカー：あなたの未来を確保
プロフェッショナルなハイライトビデオで大学のコーチを感動させましょう。HeyGenの自動字幕で、あなたのメッセージがすべての視聴者に明確に伝わります。
大学の入学委員会向けに、学生の学業成績、リーダーシップの役割、ユニークな個性を包括的に紹介する45秒の「リクルートメントビデオ」をデザインしてください。視覚スタイルは清潔で魅力的であり、プロジェクト、受賞歴、魅力的な個人的な逸話の明確なショットを特徴とし、温かくインスピレーションを与える音楽スコアに伴われます。HeyGenの「AIアバター」を利用して、特定のセクションをナレーションしたり、「アスリートに関する情報」（学業の成果）を紹介したりして、革新的で個別化されたタッチを加えます。
複数の「学生アスリート」をさまざまな「大学のコーチ」とリクルーターに同時に紹介するための30秒の「リクルーティングビデオ」コンピレーションを制作してください。視覚的な美学は一貫していながらもエネルギッシュであり、異なるアスリートの「スキルビデオ」クリップ間を迅速に移行し、重要な「スタットスコアボード」情報を重ねます。HeyGenによる励ましと権威ある「ボイスオーバー生成」が各アスリートを紹介し、その可能性を強調し、多様なセグメントを統一します。
「大学リクルートメントビデオメーカー」サービスのための魅力的な90秒のビデオを開発し、活気あるキャンパスのバーチャルツアーを提供し、ユニークな学術プログラムを強調することで、将来の学生とその親を引き付けます。視覚スタイルは明るく、楽観的で、歓迎的であり、学生生活の率直なショット、最先端の施設、学生の証言を特徴とし、親しみやすく情報豊かなバックグラウンドトラックに支えられています。HeyGenの「字幕/キャプション」を物語全体に使用して、すべての視聴者に最大限のアクセス性と明確さを確保してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは学生アスリートが魅力的な大学リクルートメントビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは学生アスリートが大学のコーチ向けにプロフェッショナルで目を引くメディアを作成するのを支援します。AIビデオ機能とカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、効果的にトップタレントを引き付けるリクルートメントビデオやハイライトビデオを制作できます。
HeyGenはダイナミックなハイライトビデオを作成するためにどのようなAIビデオ機能を提供していますか？
HeyGenは、ハイライトビデオやスキルビデオを強化するために、自動字幕やリアルなボイスオーバー生成を含む高度なAIビデオ機能を提供しています。直感的なビデオ編集ツールを使用して、試合映像やビデオクリップを正確にカスタマイズし、プレゼンテーションを際立たせます。
HeyGenのユーザーはリクルートメントビデオがプロフェッショナルでブランド化された外観を維持できることを保証できますか？
はい、HeyGenはリクルートメントビデオが洗練されプロフェッショナルであることを保証します。多様なビデオテンプレートとカスタムビデオ作成ツールを利用して、アスリートに関する重要な情報、写真付きの魅力的なバイオページ、一貫したブランディングを組み込み、トップタレントを引き付けるのに役立ちます。
HeyGenは学生アスリートのためにビデオ編集と共有プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenの使いやすいオンラインビデオエディターは、ビデオ作成プロセス全体を簡素化し、学生アスリートがコンテンツを作成し洗練するのを容易にします。プロフェッショナルなリクルーティングビデオを迅速にダウンロードし、ソーシャルメディアプラットフォームで共有して、効果的にリクルートされるようにします。