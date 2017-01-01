「大学のコーチ」とスカウトをターゲットにした、学生アスリートの卓越した運動能力を紹介するダイナミックな60秒の「ハイライトビデオ」を作成してください。視覚的には、「試合映像」の素早いカット、インパクトのあるスローモーションリプレイ、重要なプレーを強調する「目を引くメディア」グラフィックスを想像し、エネルギッシュで興奮を高めるサウンドトラックに合わせてください。ビデオの洗練されたプロフェッショナリズムは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用することで、スムーズで印象的な最終製品を保証します。

