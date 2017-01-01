将来の学生を対象にした45秒の大学リクルートメントビデオを作成し、活気あるキャンパスライフと多様な学生層を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで明るく、活動のエネルギッシュなモンタージュショットで満たされ、音声は現代的でインスピレーションを与える音楽と励ましのトーンで構成されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、大学リクルートメントビデオジェネレーターを使用してプロフェッショナルで魅力的なストーリーを迅速に組み立てましょう。

ビデオを生成