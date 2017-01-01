大学リクルートメントビデオジェネレーター：魅力的なビデオを迅速に作成

ダイナミックなリクルートメントビデオでより多くの将来の学生にリーチし、プロフェッショナルなボイスオーバー生成をすべてのメッセージに簡単に追加します。

将来の学生を対象にした45秒の大学リクルートメントビデオを作成し、活気あるキャンパスライフと多様な学生層を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで明るく、活動のエネルギッシュなモンタージュショットで満たされ、音声は現代的でインスピレーションを与える音楽と励ましのトーンで構成されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、大学リクルートメントビデオジェネレーターを使用してプロフェッショナルで魅力的なストーリーを迅速に組み立てましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
将来の学生とその親を対象にした60秒のリクルートメントビデオを開発し、学問的な卓越性とキャリアの機会を強調します。ビジュアルアプローチはプロフェッショナルでインスピレーションを与えるもので、成功した卒業生のインタビューと最先端の施設の魅力的なショットを特徴とし、明確で権威あるナレーションでサポートされます。HeyGenの強力なボイスオーバー生成機能を利用して、コンテンツ作成の努力を高める洗練されたナレーションを提供します。
サンプルプロンプト2
ユニークなプログラムに興味を持つ将来の学生をターゲットにした30秒のソーシャルメディア用ビデオを制作し、専門施設のクイックバーチャルツアーを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かであり、ラボ、スタジオ、アスレチックセンターの鮮明なショットを特徴とし、控えめで心地よい背景音楽と組み合わせます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから高品質のストック映像を統合して、重要なエリアを効果的に示すことで、大学リクルートメントビデオを強化します。
サンプルプロンプト3
HeyGenのAIアバターを使用して、技術に精通した将来の学生にキャンパスの機会と申請プロセスを個人的に案内する革新的な50秒のリクルートメントビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは最先端で親しみやすく、AIアバターが重要な情報を魅力的で会話的なトーンで提供します。詳細なスクリプトからクリエイティブプロセスを開始し、リクルートメントビデオジェネレーターを使用して効率的にフルビデオに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

大学リクルートメントビデオジェネレーターの仕組み

将来の学生を引き付け、機関のユニークな提供を強調する魅力的な大学リクルートメントビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
大学を効果的に紹介するために特別に設計された多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選択し、リクルートメントビデオの強力なスタートポイントを確保します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
メディアライブラリから機関のユニークなメディア、ロゴ、ブランドカラーを統合し、リクルートメントメッセージをパーソナライズし、ブランドの一貫性を維持します。
3
Step 3
AI機能で強化
プロフェッショナルなボイスオーバー生成などのAI駆動ツールを活用してストーリーを語り、声を録音せずに明確で魅力的なコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるように準備し、将来の学生の幅広いオーディエンスにリーチします。

使用例

学生の成功事例を強調

現在の学生のポジティブな経験を紹介する強力なビデオ証言を作成し、信頼を築き、将来の応募者をインスパイアします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして大学リクルートメントビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、シンプルなスクリプトから魅力的な大学リクルートメントビデオを迅速に生成でき、先進的なAI機能とリアルなアバターを活用して将来の学生にアピールします。

HeyGenは大学リクルートメントビデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、包括的なメディアライブラリ、ボイスオーバー生成やロイヤリティフリー音楽のオプションを含む幅広いクリエイティブツールを提供し、大学リクルートメントビデオのユニークなコンテンツ作成を可能にします。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けにリクルートメントビデオを最適化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはキャプションや字幕を簡単に追加して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにリクルートメントビデオを最適化し、オンラインで将来の学生に効果的にメッセージを届けることができます。

HeyGenを使用してどのくらいの速さでプロフェッショナルなリクルートメントビデオを制作できますか？

HeyGenを使用すると、直感的なビデオ編集ツールとAI機能を活用して、スクリプトを効率的に洗練されたリクルートメントビデオに変換し、機関のプロフェッショナルなブランドを維持しながら高品質のコンテンツを制作できます。