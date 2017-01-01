スポーツ奨学金を目指す高校生アスリートを対象にした、ダイナミックな45秒のスポーツハイライトビデオを作成してください。このテンポの速いビデオには、重要なプレーのエネルギッシュなカットと画面上の統計が含まれ、アップビートなサウンドトラックとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用した明確で簡潔なナレーションが補完され、アクセシビリティのための字幕/キャプションが付いています。

