究極のカレッジプロモビデオメーカー
素晴らしいキャンパスツアーとスクリプトからのダイナミックなテキストビデオでトップ学生を惹きつけましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定のSTEMプログラムに興味を持つ高校生を対象にした30秒のインパクトのあるプロモーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されており、情報を提供するもので、モーショングラフィックスを利用してプログラムの主要な特徴、学生プロジェクト、キャリアの成果を強調し、プロフェッショナルで熱意のあるトーンを持たせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、重要な統計やプログラムの詳細を強調し、関連するテンプレートを使用して洗練された外観を確保します。
学生の成功事例を共有する60秒の心温まるビデオを作成し、真実味のある証言を求める将来の学生に共鳴するように設計します。ビジュアルスタイルは温かく個人的で、学生や卒業生との率直なインタビューを特徴とし、彼らの成果のクリップを交えます。音声は本物の感情を捉え、明確な対話を提供します。HeyGenのAIアバターを利用して、説得力のある紹介や結論を提示し、信頼を築くプロモビデオを簡単に作成できることを示します。
大学の最先端の研究室と技術革新を紹介する50秒の洗練されたビデオをデザインし、潜在的な研究パートナーと高度な学位志願者をターゲットにします。ビジュアルスタイルはハイテクでプロフェッショナルであり、機器、研究者の活動、クリーンなグラフィカルオーバーレイのシネマティックショットを特徴とします。微妙で知的なバックグラウンド音楽がビジュアルを補完します。この「プロモビデオを作成する」プロジェクトは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質の学術画像にアクセスし、洗練された信頼性のあるプレゼンテーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロモーションビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストプロンプトやスクリプトをプロフェッショナルなプロモーションビデオに簡単に変換します。このAIプロモビデオメーカーは、制作プロセス全体を効率化し、誰でも簡単にビデオを作成できるようにします。
HeyGenはプロモーションビデオをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、AIアバター、アニメーションテキストオプションを幅広く提供し、プロモーションビデオをカスタマイズするのに役立ちます。独自のストック映像を統合するか、広範なメディアライブラリから選択して、ユニークでクリエイティブなビデオを作成できます。
HeyGenは魅力的なカレッジプロモビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは理想的なカレッジプロモビデオメーカーであり、魅力的なバーチャルキャンパスツアーや教育ビデオを迅速に制作できます。多様なツールを活用して、効果的にあなたの機関を紹介するプロモーションビデオを作成しましょう。
HeyGenはプロモーションコンテンツのためのナレーションと字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべてのプロモーションビデオに対して高品質のナレーション生成と自動字幕を完全にサポートしています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが明確なナレーションと正確なキャプションを作成し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。