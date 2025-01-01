45秒のエネルギッシュで視覚的に魅力的なプロモーションビデオを作成し、将来の学生とその親をターゲットに、活気あるキャンパスライフと学問的卓越性を紹介します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、学生の活動、最先端の施設、多様な学生の交流をダイナミックにカットし、インスピレーションを与えるバックグラウンド音楽と明確でプロフェッショナルなナレーションを伴います。この「カレッジプロモビデオメーカー」コンセプトは、HeyGenのナレーション生成を効果的に活用し、リクルーターにとってビデオ作成を簡単にします。

