大学進路ビデオメーカー：簡単な入学ビデオ
スクリプトをプロフェッショナルな大学進路ビデオに簡単に変換し、バーチャルキャンパスツアーやソーシャルメディアに最適です。
大学の入学担当者を対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、彼らの機関のユニークなプログラムを紹介します。ビジュアルスタイルは希望に満ちたプロフェッショナルなもので、鮮やかな色彩とインスピレーションを与える学生の証言を活用し、アップビートな音楽と温かく権威あるナレーション生成で補完します。HeyGenのダイナミックなテンプレートとシーンの1つから始めて、大学のメッセージを迅速に伝え、注目を集めます。
将来の高校アスリート向けに、スポーツ施設と学業支援を強調した2分間の没入型バーチャルキャンパスツアービデオを制作します。このダイナミックなビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの強力なビジュアルを取り入れ、多様なキャンパスライフと大学スポーツを紹介し、エネルギッシュでモチベーショナルな背景音楽と熱意あるナレーターを伴います。アスリートやリクルーターの幅広い視聴者にリーチするために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを確保します。
学生が自分のソーシャルメディアプロフィール用にパーソナライズされた大学の進路ビデオを作成する方法を説明する45秒のクイックビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは明るく、エネルギッシュで魅力的であり、ダイナミックなテキストオーバーレイと親しみやすく非公式なトーンを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、音声がオフになっているプラットフォームでもアクセシビリティと迅速な理解を確保し、学生や親が消化しやすく共有しやすいコンテンツを求めるのに最適です。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用した強力なAIビデオメーカーとして、スクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換します。リアルなAIアバターと強力なテキストビデオ機能を利用し、本格的なナレーション生成を含めて、コンテンツ制作を効率化します。
HeyGenで作成されたビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは広範なビデオカスタマイズを提供し、テンプレートをパーソナライズし、ブランド要素をシームレスに組み込むことができます。ストックメディアライブラリからのアセットを統合し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整し、プロモーションビデオや教育ビデオを完璧にカスタマイズできます。
HeyGenは大学進路ビデオを迅速かつ効率的に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。効率的なAIビデオメーカーとして、HeyGenはインパクトのある大学進路ビデオの迅速な作成を可能にします。直感的なテキストビデオ機能と豊富なテンプレートの選択肢により、制作プロセス全体を大幅に加速します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにどのようなエクスポートオプションを提供していますか？
HeyGenは強力なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供し、ビデオがどのプラットフォームでも完璧に最適化されるようにします。ソーシャルメディアビデオやバーチャルキャンパスツアーを制作する際、コンテンツを多様なチャンネルで最適に表示できるように簡単に適応させることができます。