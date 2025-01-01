教育ビデオメーカー：大学コンテンツ作成を簡素化
大学生と教師向けにプロフェッショナルな教育ビデオを手軽にデザインし、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを幅広く活用します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新学期のコース概要を紹介する教師向けの1分間のイントロダクションビデオを開発し、クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速なセットアップとブランディングを行うフレンドリーなAIアバターを補完します。
学生グループの共同プロジェクトの成果を紹介する45秒のビデオを制作し、動的で多視点のビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとHeyGenを使用してアクセシビリティのために完璧に同期された字幕を作成します。
大学の教職員向けに新しいキャンパスデジタルツールの使用方法を説明する90秒の指導ビデオを設計し、ステップバイステップのビジュアルガイドとスクリーン録画、正確な説明ナレーション、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオとAIアバター機能を使用したプロフェッショナルなチュートリアルを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAI教育ビデオメーカーであり、テキストスクリプトを魅力的な教育ビデオに簡単に変換します。AIを活用したテキスト・トゥ・ビデオ作成を行い、リアルなAIボイスと自動字幕を提供し、教師や学生にとって非常に効率的なビデオメーカーのプロセスを実現します。
HeyGenは教育コンテンツ開発においてどのような協力機能を提供しますか？
HeyGenは強力な協力機能を提供し、複数のユーザーがリアルタイムで教育ビデオプロジェクトに共同で取り組むことを可能にします。これにより、オンライン教育ビデオのスクリプト作成から最終制作まで、チームのワークフローがシームレスに進行します。
HeyGenを使用して教育ビデオにカスタムブランディング要素を統合できますか？
はい、HeyGenは教育ビデオの包括的なカスタマイズを可能にし、カスタムブランディングコントロールを提供します。機関のロゴ、特定のカラースキーム、カスタムビデオテンプレートを簡単に組み込むことで、すべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenの教育ビデオにおける魅力的なビジュアルとオーディオをサポートする技術的機能は何ですか？
HeyGenはAIビジュアル、スクリプトからのリアルなAIボイスによるナレーション、自動字幕生成などの強力な技術的機能を統合しています。ユーザーは多様なメディアライブラリやカスタムアニメーションを活用して、教育ビデオの視覚的魅力を高めることができ、すべてが高品質でレンダリングされます。