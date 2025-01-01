ダイナミックな学習のための大学教育ビデオメーカー

複雑なレッスンをAIアバターで魅力的なビデオに変換し、学生の注意を引きつけます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教師向けに特化した45秒の魅力的な指導ビデオをデザインし、複雑な教育概念をシンプルに説明します。ビジュアルスタイルは明確で簡潔にし、アニメーション化された図やテキストオーバーレイを組み込み、プロフェッショナルでありながら親しみやすいAIのナレーションを補完します。この教育ビデオメーカーソリューションは、HeyGenのナレーション生成を活用して、人間のナレーションを必要とせずにクリアな説明を保証し、教室でのコンテンツ作成を効率化します。
サンプルプロンプト2
現在の学生や地域社会のメンバーを対象にした、今後の大学イベントのための30秒のソーシャルメディア発表を迅速に制作します。ビデオは高エネルギーで視覚的に魅力的なスタイルで、明るい色とキャッチーなバックグラウンドミュージックを使用し、注目を集めるために事前にデザインされたレイアウトを活用します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、このプロモーション作品を迅速に組み立て、教育ビデオをソーシャルシェアリングにアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
高校生に大学生活の現実的な一端を見せることで入学を促進するために設計された、60秒のバーチャルキャンパスツアーセグメントを開発します。ビジュアルプレゼンテーションは映画的で、ドローン映像と学生の証言を組み合わせ、AIによるスクリプトで作成された説得力のある物語でまとめます。HeyGenの強力なツールを使用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、将来の学生に共鳴する一貫性のある魅力的なストーリーを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

大学教育ビデオメーカーの使い方

学生や教師向けに魅力的な教育ビデオを簡単に作成し、講義、チュートリアル、キャンパスプロモーションに最適なウェブベースのツールです。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
プロジェクトを迅速に開始するために、事前にデザインされた教育ビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、プロフェッショナルで一貫性のあるコンテンツを確保します。
2
Step 2
スクリプトとAIボイスオーバーを追加
エディターにスクリプトを貼り付け、AIがリアルなボイスオーバーを生成し、教育コンテンツの明確で魅力的なナレーションを保証します。
3
Step 3
コンテンツをカスタマイズしブランド化
字幕を追加し、大学のロゴや色などのブランド要素を組み込み、独自の教育スタイルに合わせてシーンをカスタマイズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートし公開
完成した教育ビデオを希望のアスペクト比で簡単にエクスポートし、さまざまな学習プラットフォームやソーシャルメディアでシームレスに公開・共有して、視聴者に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

大学プログラムのプロモーション

大学プログラムをプロモーションし、見込みのある学生を引き付けるために、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI教育ビデオメーカーで、テキストを魅力的な教育ビデオに変換します。AIによるスクリプトとリアルなAIボイスを使用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化し、教師や学生に最適です。

HeyGen内で教育ビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは多様な教育ビデオテンプレートを提供しており、完全にカスタマイズ可能です。シーンを簡単に変更し、独自のブランドを統合し、豊富なストック写真やビデオクリップのライブラリから選んで、ユニークな教育コンテンツを作成できます。

HeyGenはアニメーション教育ビデオのためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは、人間の声に近いAIボイスオーバーやAIビジュアルの生成能力など、革新的なクリエイティブ機能を提供しています。アニメーションテンプレートやキャラクターを組み込んで、魅力的なアニメーション教育ビデオを制作し、学習体験を向上させることができます。

HeyGenはすべてのタイプの教育ビデオコンテンツクリエイターに適していますか？

もちろんです。HeyGenは、教師からインストラクショナルデザイナーまで、幅広いユーザーに最適な教育ビデオクリエイターとして設計されています。ウェブベースのツールと包括的な機能により、さまざまな目的で高品質の教育ビデオを作成し、ソーシャルメディアでの共有にも対応しています。