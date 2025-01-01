教育コンテンツを魅力的にする大学開発ビデオメーカー
AIアバターを使用して魅力的なプロモーションおよび教育ビデオを作成し、オーディエンスを引き付け、大学のエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
現在の大学生を対象に、新しいオンラインコース登録システムを案内する60秒の教育ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは、アニメーション化された画面グラフィックと親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを備えた、明確で簡潔な説明にしてください。HeyGenのボイスオーバー生成を活用することで、これらの重要な教育ビデオに一貫した高品質のナレーションを提供します。
卒業生、寄付者、地域の支援者を対象にした、今後の大学資金調達キャンペーンのための30秒の魅力的なプロモーション作品を作成します。ビデオは、歴史的なキャンパス映像と現代の成果を融合させたプロフェッショナルで感情的に響くスタイルで、感動的なオーケストラ音楽とインパクトのあるテキストオーバーレイを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、強力な行動喚起とキャンペーンメッセージを迅速に生成します。
特定の大学学部の新入生を歓迎するための20秒の紹介ビデオをデザインし、包括性を強調し、初期の期待を概説します。ビジュアルとオーディオスタイルは、温かく招待的で個別化されたもので、学部長を代表するAIアバターをフィーチャーし、明確で親しみやすいオーディオを提供します。この教育ビデオメーカーのタスクにおいて、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練されたプロフェッショナルな外観を簡単に実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な大学開発ビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは強力な教育ビデオメーカーとして機能し、教育機関が高品質の大学開発ビデオを迅速に制作できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、魅力的なビデオベースのレッスン、クラス紹介ビデオ、またはオンラインコースや学生募集のためのプロモーションコンテンツを作成します。
HeyGenは学校のマーケティングビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を含む、学校のマーケティングビデオのための強力なツールを提供します。学校コミュニティを強調し、学生を募集し、重要な更新情報を共有するプロモーションビデオを簡単に制作でき、カスタムブランディングオプションでブランドコントロールを維持します。
HeyGenは高度なAI機能を使用して教育ビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、高度なAIアバターを統合することで教育ビデオのマルチメディア作成を簡素化し、自然にコンテンツを提供します。これに自動字幕/キャプションとストックメディアライブラリを組み合わせて、洗練されたアクセス可能な指導コンテンツやアニメーションプレゼンテーションをあらゆる学習環境で制作します。
HeyGenは教育者がスクリプトをインタラクティブなビデオコンテンツに変えるのをどのように支援しますか？
はい、HeyGenは教育者が書かれたスクリプトをAI生成の声とオプションのインタラクティブなビデオ要素を備えた動的なビデオプロジェクトに簡単に変換できるようにします。これにより、オンラインコースやプロジェクトベースの学習のための迅速なコンテンツ作成が可能になり、学生のエンゲージメントと効率的なビデオ作成を確保します。