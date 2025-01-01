学生が自分の個人的な旅路を共有し、選んだ分野での重要な経験と抱負を強調する、魅力的な60秒の大学出願ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく招かれるようなもので、個人の写真や短いビデオクリップを使用し、HeyGenの音声生成機能を使った本物のナレーションを添えて、個々の物語と独自の視点を重視する大学の入学担当者をターゲットにします。

