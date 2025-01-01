大学入学ビデオメーカーで勝利をつかむ応募を作成

テキストからビデオへの機能を使って、入学担当者を感動させる魅力的なストーリーを作成しましょう。

学生が自分の個人的な旅路を共有し、選んだ分野での重要な経験と抱負を強調する、魅力的な60秒の大学出願ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく招かれるようなもので、個人の写真や短いビデオクリップを使用し、HeyGenの音声生成機能を使った本物のナレーションを添えて、個々の物語と独自の視点を重視する大学の入学担当者をターゲットにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定の芸術的または技術的分野での学生の創造性と多様な才能を紹介する、ダイナミックな45秒のビデオポートフォリオを開発してください。この視覚的に豊かな作品は、HeyGenのメディアライブラリからのさまざまなメディアを取り入れ、活気に満ちたエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルでスキルを示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してプロジェクトの説明をシームレスに行い、革新的でスキルのある応募者を求める入学委員会のメンバーを対象とします。
サンプルプロンプト2
特定の大学やプログラムに理想的な適合である理由を説明する、熱意あふれる30秒のパーソナライズされたビデオを制作し、具体的な理由と将来の貢献を明確に述べます。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、鮮明で魅力的なビジュアルと明確で説得力のあるナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、特定の大学の入学チームに印象を与えるターゲットを絞った準備の整ったメッセージを構築します。
サンプルプロンプト3
学生が重大な挑戦を克服し、その後の個人的成長について語る、反省的な90秒の大学入学ビデオを想像してください。レジリエンスと決意を強調し、正直で感情的に共鳴するビジュアル美学を使用し、個人的な映像と控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプションを使用して明確さとアクセシビリティを確保し、キャラクター、誠実さ、忍耐力を重視する入学担当者にアピールします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

大学入学ビデオメーカーの使い方

あなたの個性と成果を示す魅力的なビデオポートフォリオを作成し、大学出願プロセスで際立ちましょう。

1
Step 1
基盤を選ぶ
大学入学用にデザインされたさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して始めましょう。あるいは、完全なクリエイティブコントロールのために白紙のキャンバスから始めることもできます。
2
Step 2
コンテンツを追加
メディアライブラリから自分の写真やビデオクリップをアップロードするか、プラットフォーム内で直接ビデオを録画します。テキストからビデオへの機能を含めて、あなたの成果と情熱を強調するダイナミックなコンテンツを作成しましょう。
3
Step 3
ナラティブをパーソナライズ
カスタム音声オーバーでビデオを強化するか、AIアバターを統合して魅力的な方法でストーリーを伝えましょう。ブランディングコントロールを利用して、あなたの個人的なスタイルと学問的な抱負に合わせたビデオを作成します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した大学入学ビデオを確認し、すべてのディテールが輝いていることを確認します。さまざまなプラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比をリサイズし、簡単に高品質なビデオポートフォリオを大学提出用にエクスポートします。

使用例

学生と卒業生の成功を紹介

現在の学生と卒業生からの証言をフィーチャーした魅力的なAIビデオを開発し、効果的にリクルートメントと大学入学の努力を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユニークな大学入学ビデオポートフォリオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを使用して、学生が自分の個性と創造性を本物に表現する高品質なビデオポートフォリオを作成することを可能にします。

HeyGenはパーソナライズされた大学出願ビデオにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップツール、テキストからビデオへの機能、カスタム音声オーバーを提供し、学生が自分のユニークなストーリーと抱負を真に反映した非常にパーソナライズされたビデオを作成することを可能にします。

HeyGenは大学合格ビデオを効果的にするためにどのようなツールを提供しますか？

効果的な大学合格ビデオを作成するために、HeyGenは強力なビデオ編集ツール、包括的なメディアライブラリ、字幕オプションを提供し、学生が自分のユニークな経験と成果を効果的に示すことを可能にします。

HeyGenはトップ大学に適したプロフェッショナル品質の大学入学ビデオを制作できますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルな大学入学ビデオメーカーであり、ブランディングコントロールとアスペクト比のリサイズを備えた高品質なビデオポートフォリオを作成し、入学担当者に洗練された印象的な提出を保証します。