コラージュビデオメーカー: 驚くべきビデオコラージュを作成

写真とビデオを組み合わせて、プロフェッショナルなボイスオーバー生成で強化されたソーシャルメディア向けの魅力的なビデオコンピレーションを作成します。

過去1年間の最高のバケーションの思い出を紹介する、心温まる30秒のコラージュビデオメーカーコンピレーションを作成してください。このビデオはソーシャルメディアで友人や家族に向けたもので、暖かくノスタルジックなビジュアルスタイルとソフトなトランジション、そしてアップビートなインストゥルメンタルの背景音楽を特徴としています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、クリップや写真を美しい共有可能な記念品に素早く組み立てましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネス向けに、主要な製品機能やサービスの利点を強調する45秒のダイナミックなビデオコンピレーションを開発してください。スリークでモダンなビジュアル美学を目指し、クイックカットとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して各ポイントを明確に説明します。このビデオはLinkedInの潜在的なクライアント向けに調整し、明確さとインパクトを確保し、より広いアクセス性のために字幕/キャプションを追加することを検討してください。
サンプルプロンプト2
Instagramストーリーズでのクイックシェアに最適な、活気ある15秒のイベントリキャップビデオコラージュを制作してください。パーティー参加者やイベント参加者をターゲットにしたエネルギッシュなビジュアルスタイルで、短くダイナミックなクリップと楽しいGIFを取り入れて雰囲気をキャプチャします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、最大限のエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
学生やオンライン学習者向けに、複雑な概念を説明するための魅力的な写真コラージュを使用した60秒の歴史的概要をデザインしてください。ビジュアルスタイルは明確で説明的であり、穏やかな説明ナレーションが付随します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用して、効率的に付随するボイスオーバーを作成し、AIアバターを使用してコンテンツをアクセスしやすく魅力的に提示することを検討してください。
コラージュビデオメーカーの使い方

お気に入りの写真とビデオを直感的なコラージュビデオメーカーで驚くべきビジュアルストーリーに簡単に組み合わせ、どこでも共有可能です。

1
Step 1
レイアウトを選ぶ
ビデオプロジェクトの完璧なビジュアル構造を確立するために、さまざまな事前デザインされたコラージュテンプレートから選択します。
2
Step 2
メディアを追加する
選択したレイアウトにメディアライブラリから写真やビデオクリップを配置し、写真コラージュからダイナミックなビジュアルストーリーを作成します。
3
Step 3
強化と洗練
統合された編集ツールを使用してコラージュをさらにカスタマイズし、ボイスオーバーや背景音楽を追加してビデオコンピレーションを高めます。
4
Step 4
作成物をエクスポートする
ビデオコラージュを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

モチベーショナル＆インスピレーショナルコンテンツ

ターゲットオーディエンスに深く共鳴し、元気づけるインスピレーションあふれるビデオコラージュを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けのユニークなビデオコラージュを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは多様なテンプレートとシーンを提供し、AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、ソーシャルメディアで共有するのに最適な魅力的なビデオコンピレーションを組み立てることができます。

HeyGenは強力な編集機能を備えたオンラインビデオコラージュメーカーとして機能しますか？

HeyGenはAIビデオ生成に優れており、メディアライブラリの統合やブランディングコントロールを含む強力な編集機能を備えており、さまざまな要素を効果的に組み合わせてダイナミックなビデオコンピレーションやモンタージュを作成できます。

HeyGenを使用してビデオコラージュプロジェクトにAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを統合できますか？

もちろんです！HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーでビデオコラージュを強化し、シンプルなコンピレーションを伝統的なビデオ編集の複雑さなしに魅力的なビジュアルストーリーに変えることができます。

HeyGenにはどのようなクリエイティブなテンプレートがビデオコラージュ用に利用可能ですか？

HeyGenは、ビデオコラージュプロジェクトを開始するための豊富なクリエイティブテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、ブランディング、ストックメディア、AI生成コンテンツでカスタマイズ可能で、魅力的なコンピレーションを形成します。