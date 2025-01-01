共同作業用ビデオツール: より速く、一緒に作成
AIアバターを活用して、フィードバックループを効率化し、コンテンツ作成を加速する共同作業用ビデオツールでチームを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術チームとインストラクショナルデザイナー向けに90秒の指導ビデオを開発し、ビデオコラボレーションの容易さを紹介します。ビデオは魅力的で正確な教育的ビジュアルスタイルを採用し、明確で落ち着いたナレーションでサポートします。HeyGenの「字幕/キャプション」機能がチームレビュー内でのアクセシビリティとフィードバックループをどのように促進するかを強調し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するストック映像を統合して、主要な技術概念を効果的に示します。
社内コミュニケーションスペシャリストと製品ドキュメンテーションチームを対象にした2分間のデモンストレーションビデオを作成します。このビデオは革新的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションと明確な合成音声を特徴とします。HeyGenの「AIアバター」が複雑な技術更新や製品機能をどのように提示し、「AIを活用したビデオ作成」をアクセス可能でスケーラブルにするかを示します。さまざまな「テンプレートとシーン」を利用して、異なる部門のニーズに迅速に対応し、効率的なコミュニケーションを実現します。
コンプライアンスオフィサーとマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒のプロモーションビデオを制作し、規制されたコンテンツのための共同作業用ビデオツールの堅牢性に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは企業的で洗練されており、鮮明なグラフィックスと直接的で自信に満ちたナレーションを使用します。HeyGenの「字幕/キャプション」が「クローズドキャプションサポート」とアクセシビリティコンプライアンスを確保する方法を強調し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が「レビューと承認」プロセス後に複数のプラットフォームでの配信をどのように簡素化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはチームのための共同ビデオ編集をどのように支援しますか？
HeyGenは強力な共同作業用ビデオツールとして機能し、AIを活用したビデオ作成のワークフローを効率化することでチームを支援します。効率的なビデオコラボレーションを可能にし、すべてのメンバーがプロジェクトにシームレスに貢献できるようにします。
HeyGenはクローズドキャプションサポートと柔軟なエクスポート機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なクローズドキャプションサポートを提供し、字幕を自動生成してビデオのアクセシビリティを向上させます。また、高度な編集機能により、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比でビデオをエクスポートでき、プロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。
HeyGenはどのようなAIアバターテクノロジーをビデオコンテンツに提供していますか？
HeyGenは最先端のAIアバターテクノロジーを提供し、スクリプトをリアルなデジタルプレゼンターによる魅力的なビデオストーリーテリングに変換します。このAIを活用したビデオ作成機能は、魅力的な物語を効率的に作成するのに役立ちます。
HeyGenプロジェクト内でカスタムブランディングを統合し、テンプレートを活用するにはどうすればよいですか？
HeyGenはカスタムブランディングを簡単にし、ロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべてのビデオで視覚的一貫性を維持できます。さらに、プロフェッショナルなテンプレートの豊富なライブラリが、AIを活用したビデオ作成の迅速なスタートポイントを提供し、ブランドの整合性を確保します。