Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リモートのビデオ編集者や分散型クリエイティブチームを対象にした90秒のダイナミックな指導動画を想像してください。この動画は、リアルタイムのビデオコラボレーションの力を紹介します。現代的で魅力的なビジュアル美学と、インスピレーションを与える権威あるナレーションを組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、アイデアを洗練されたコンテンツに変える方法を強調し、リモートビデオ編集プロジェクトに最適です。
マーケティング専門家や企業コミュニケーションチームを対象にした2分間の情報豊富な企業研修動画を開発し、効率的なレビューと承認プロセスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、信頼性と信頼感を伝えます。HeyGenの自動「字幕/キャプション」がフィードバックのシームレスな統合を促進し、すべてのビデオプロジェクトでのアクセシビリティを確保する方法を示します。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、簡単なオンラインビデオ作成を強調する45秒のエネルギッシュなソーシャルメディア広告を制作してください。このビデオは、活気に満ちた親しみやすいビジュアルスタイルと、熱意に満ちたフレンドリーな声を組み合わせます。HeyGenの「AIアバター」がどのようにしてクリエイティブなワークフローを瞬時に活気づけ、プロフェッショナルなビデオを誰でも利用できるようにするかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチームのビデオワークフロー管理を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトからの効率的なテキストビデオと高度なナレーション生成を可能にすることで、クリエイティブプロセスを簡素化します。このプラットフォームは、コンセプトから完成までのビデオ作成のプロジェクト管理をシームレスに行い、コンテンツを簡単にガイドします。
HeyGenは高品質でプロフェッショナルなビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと多様なテンプレートとシーンの選択肢を提供し、迅速なコンテンツ制作を可能にします。さらに、強力な字幕/キャプションと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、どのプラットフォームでも簡単に作成できます。
HeyGenはすべてのビデオコンテンツで一貫したブランディングを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴやブランドカラーをすべてのビデオに簡単に適用できる包括的なブランディングコントロールを提供します。この機能は、広範なメディアライブラリ/ストックサポートと組み合わせて、すべてのビジュアル資産が一貫してブランドアイデンティティを表現するのを助けます。
HeyGen内でのビデオ作成における技術的な出力オプションは何ですか？
HeyGenは、オンラインビデオ作成の多様性を確保するために、自動トランスクリプションとキャプション、正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの重要な技術機能を提供します。これらのツールは、さまざまな技術要件や配信チャネルに合わせてビデオを最適化するのに役立ちます。