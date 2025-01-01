コラボレーションマッピングビデオメーカーでアイデアを解き放つ
コラボレーションプロセスと顧客ジャーニーマッピングを簡素化します。直感的なテンプレートとシーンで魅力的なビデオを作成し、コーディングは不要です。
マーケティング専門家やUXデザイナー向けに、45秒の「ジャーニーマッピングビデオ」を開発し、新製品の発売における典型的な「顧客の旅」を紹介します。ビデオはスムーズなトランジションを持つイラスト風のアニメーションスタイルを採用し、AIアバターによる親しみやすく情報豊富なトーンでガイドします。HeyGenの「AIアバター」がデータ駆動の洞察に親しみやすい顔を提供し、複雑なユーザーパスを戦略的意思決定のためにアクセス可能で実行可能にする方法を強調します。
新しいソフトウェアユーザーや教育者を対象にした、90秒の「チュートリアルビデオ」を作成し、「コンセプトマップメーカー」の基本機能を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式にし、画面録画とハイライトされた要素を特徴とし、落ち着いたプロフェッショナルなナレーションでサポートします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能が明確な指示を追加することを簡素化し、録音スタジオを必要とせずに洗練されたチュートリアルを制作できる方法を紹介します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、30秒のダイナミックなビデオを作成し、「AIビデオメーカー」の創造力を「アニメーションマップ」を生成することで強調する「プロモーションビデオ」として提供します。ビジュアルの美学はテンポが速く、モダンで視覚的に豊かで、鮮やかな色彩と魅力的なトランジションを伴い、エネルギッシュなサウンドトラックと説得力のあるナレーションを添えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」がユーザーに素晴らしいコンテンツを迅速に作成する力を与え、抽象的なデータを簡単に魅力的なビジュアルストーリーに変換する方法を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはストーリーテリングのためのクリエイティブなマップアニメーションをどのように強化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、ユーザーが美しいマップアニメーションを作成し、魅力的なストーリーテリングに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、アイデアを視覚化し、リアルなAIアバターを組み込んだダイナミックなプレゼンテーションを開発できます。
HeyGenは顧客インサイトのための魅力的なジャーニーマッピングビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは、複雑な顧客ジャーニーデータを視覚的に豊かなジャーニーマッピングビデオに変換する理想的なコラボレーションマッピングビデオメーカーです。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なカスタマイズオプションにより、強力なデータビジュアライゼーションを実現し、インパクトのあるインサイトを提供します。
HeyGenは複雑なコンセプトのためのアクセスしやすいAIビデオメーカーですか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースで洗練されたコンセプトマップメーカーのビデオ作成を簡素化します。コーディングは不要で、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換を通じて自然なボイスオーバー生成を含む包括的な説明を簡単に生成できます。
HeyGenはマッピングビデオのブランディングとアスペクト比の調整をサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色などのブランディング要素をカスタマイズして、マッピングソフトウェアビデオの一貫した外観を維持できます。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に利用して、さまざまなプラットフォーム向けにプロモーションビデオコンテンツを調整できます。