瞬時にインパクトを与えるコラボレーション発表ビデオメーカー
AIアバターを使用して、数分で魅力的な発表ビデオを簡単に作成し、パートナーシップを発表しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模企業やスタートアップに最適な45秒のパートナーシップ発表ビデオを開発します。現代的でアクセスしやすいビジュアルスタイルと親しみやすいナレーションを使用し、このコラボレーションが一般的な課題をどのように解決するかを強調します。このビデオは、HeyGenの既成テンプレートとシーンを効果的に使用して制作を簡素化し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を備えています。
クリエイティブエージェンシーや企業クライアント向けに、ブランドの一貫性と高い制作価値に焦点を当てた洗練された60秒の発表ビデオをデザインします。映画的で洗練されたビジュアル美学とカスタムブランド音楽を採用し、新しいベンチャーの戦略的意義を強調します。関連するメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んでブランド統合を確保し、字幕/キャプションを通じて多言語対応を提供します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、エキサイティングな新しい共同プロジェクトを発表する15秒の簡潔なソーシャルメディアビデオを制作します。InstagramやTikTokのようなプラットフォームでの迅速な消費に最適化された、テンポの速い視覚的に印象的なスタイルを採用します。HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して効率的にメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコラボレーションやパートナーシップ発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なテンプレートと強力なAIアバターを提供することで、コラボレーション発表ビデオメーカーとしての役割を果たし、クリエイティブプロセスを簡素化します。ブランドアイデンティティを反映したプロフェッショナルな発表ビデオを迅速に制作し、パートナーシップのコミュニケーションを効果的で魅力的なものにします。
HeyGenは発表ビデオを強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターやシームレスなAIナレーションなどの高度なAIツールを活用して、発表ビデオを向上させます。これらの機能はビデオエディターに直接統合されており、複雑なビデオ編集ツールを使用せずに効率的なテキストからビデオへの作成を可能にします。
HeyGenはすべての発表ビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントを発表ビデオに直接統合することができます。多様なテンプレートと豊富なストック映像ライブラリを活用することで、すべてのコミュニケーションに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenを使用して発表ビデオのリーチとエンゲージメントを最適化するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズを通じて、ソーシャルメディアでの共有を簡単に最適化します。発表ビデオに強力なコールトゥアクションを効果的に組み込むことで、オーディエンスのエンゲージメントを促進し、メッセージのインパクトを最大化します。