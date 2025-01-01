シームレスなチームプロジェクトのためのコラボレーション整合ビデオメーカー

スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを即座に生成し、ビデオ作成を効率化し、完璧なチーム整合を達成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとデジタルマーケターを対象にした90秒のダイナミックなビデオを作成し、多様なマーケティングキャンペーンのためのAIビデオメーカーの力を示します。ビジュアルは活気に満ちて魅力的で、製品紹介やテスティモニアルなどのさまざまなユースケースを特徴とし、HeyGenのAIアバター機能を活用したフレンドリーで表現力豊かなAIアバターによって提供されます。オーディオはアップビートでインスパイアリングであり、大規模に高品質なコンテンツを作成する容易さを強調します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーと教育者向けに設計された2分間の指導ビデオを開発し、シンプルなスクリプトからのエンドツーエンドビデオ生成のプロセスを詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かであり、アニメーショングラフィックスと画面録画を使用して複雑なステップを明確にし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて生成された権威あるが落ち着いた声で説明します。これは、構造化された学習モジュールの作成を簡素化し、ツールの包括的な性質を強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに魅力的な45秒のビデオを制作し、直感的なビデオ作成ツールを使用してどれだけ迅速に素晴らしいコンテンツを作成できるかを示します。ビジュアルの美学はテンポが速くトレンドに敏感であり、クイックカット、モダンなエフェクト、鮮やかなカラーパレットを取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを効率的に使用して構築されます。付随するオーディオはエネルギッシュで現代的であり、迅速なコンテンツ制作と創造的な多様性を強調しながら品質を損なうことはありません。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コラボレーション整合ビデオメーカーの仕組み

強力なAIとコラボレーション機能を活用してチームビデオ作成を効率化し、すべてのプロジェクトが最初から最後まで完璧に整合し、影響力を持つようにします。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成する
プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択するか、白紙の状態から始めて、簡単にビデオプロジェクトを開始します。直感的なツールを利用してコンテンツの基盤を設定します。
2
Step 2
AI駆動のコンテンツを追加する
スクリプトを貼り付けて、AI駆動のコンテンツを使用してビデオシーンを即座に生成します。説得力のあるビジュアルとダイナミックな要素を統合してメッセージを強化します。
3
Step 3
フィードバックを選択し、整合させる
チームメイトを招待してビデオを直接レビューし、フィードバックを提供してもらいます。専用のレビュー機能を使用して、共同ビデオ編集機能で提案を簡単に実装し、チーム全体の整合とメッセージの明確さを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに適した形式とアスペクト比でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアコンテンツの生産を加速

ブランドの一貫性を維持し、迅速なチーム承認を促進しながら、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを効率化しますか？

HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供することで、ビデオ作成ツールを簡素化します。AIアバターとAIボイスオーバーを使用してスクリプトからテキストをビデオに変換できるため、強力なAIビデオメーカーとなっています。

HeyGenはチーム向けにどのようなコラボレーション整合ビデオメーカー機能を提供していますか？

HeyGenは強力なコラボレーション整合ビデオメーカーとして機能し、堅牢なビデオコラボレーションツールを提供します。クラウドベースのソリューションは、共同ビデオ編集とレビュー機能をサポートし、シームレスなチームコラボレーションとプロジェクト整合を確保します。

HeyGenはAIを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはスクリプトからテキストをビデオに変換することに優れています。私たちのプラットフォームは高度なAIアバターとAIボイスオーバー機能を活用して、あなたの書かれたコンテンツからダイナミックで魅力的なビデオを生成し、多用途なビデオメーカーとして機能します。

HeyGenは生成されたビデオにカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、生成されたビデオコンテンツをパーソナライズすることができます。テンプレートとシーンを利用し、独自のロゴや色を統合することで、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。