コールドアウトリーチビデオメーカー: より早くミーティングを予約
AIアバターを使用して作成されたパーソナライズされたビデオメッセージでリード生成を強化し、応答率を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに、パーソナライズされたビデオの取り組みを拡大することを目指した60秒の魅力的でダイナミックなビデオを作成してください。親しみやすく情報豊かな音声スタイルで、コンテンツ作成の簡単さを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、どのようにして彼らが簡単に大量のカスタムメッセージを作成し、展開できるかを示し、より多くのミーティングを予約するための成功事例を紹介します。
競合他社から際立ちたいと願う小規模ビジネスオーナーを鼓舞する、30秒のエネルギッシュなビデオをクイックカットで開発してください。熱意あふれる音声スタイルで、HeyGenのテンプレートとシーンがどれほど簡単にインパクトのあるビデオアウトリーチを迅速に作成し、即座にリードを生成できるかを示し、プロフェッショナルなビデオが複雑な制作スキルを必要としないことを証明します。
リクルーターや人事担当者を対象にした、50秒の洗練されたプロフェッショナルなビデオを、落ち着いた権威あるナレーターで制作してください。このビデオは、HeyGenがどのようにして強力なビデオプロスペクティングツールとして機能し、正確なボイスオーバー生成で候補者の注意を効果的に引きつけ、会社の文化や仕事の詳細を明確に伝えるビデオメールコミュニケーションを作成できるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコールドアウトリーチを強化できますか？
HeyGenはコールドアウトリーチを魅力的な体験に変え、AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用してパーソナライズされたビデオメッセージを作成できるようにします。これにより、ビデオメールやLinkedInアウトリーチを通じて、より多くのミーティングを予約し、応答率を向上させることができます。
HeyGenがセールスにとって効果的なパーソナライズドビデオツールである理由は何ですか？
HeyGenは、AIビデオ作成とカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、セールスプロフェッショナルが大規模にハイパーパーソナライズドビデオを生成できるようにします。この効率性により、リード生成とエンゲージメントが大幅に向上します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオアウトリーチの作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して高品質のビデオを生成し、多様なAIアバターと事前に構築されたテンプレートとシーンを活用することで、プロフェッショナルなビデオアウトリーチを簡素化します。これにより、AIビデオ作成が誰にでもアクセス可能で効率的になります。
HeyGenはビデオアウトリーチの効果を向上させる機能を提供していますか？
はい、HeyGenはパーソナライズされたコミュニケーションを可能にし、目立つようにすることでビデオアウトリーチの効果を大幅に向上させます。貴重な視聴者分析と強力なCRM統合と組み合わせることで、HeyGenは影響を測定し、応答率を向上させるために継続的に最適化するツールを提供します。