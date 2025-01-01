即時エンゲージメントのためのコールドアウトリーチビデオジェネレーター

パワフルなAIアバターを使用して、注意を引くパーソナライズされたビデオアウトリーチメッセージを作成し、より多くのミーティングを予約しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームがAI生成ビデオを使用して新機能を発表するために、45秒のダイナミックな製品紹介ビデオを作成します。このビデオは、モダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、クイックカットと魅力的なグラフィックで構成され、アップビートなサウンドトラックと説得力のあるボイスオーバーで補完されます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、マーケティングコピーを迅速に魅力的なビジュアルに変換します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、ブランドを新しい顧客に紹介するのに最適な、温かく招待的な60秒のウェルカムビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは本物で親しみやすく、メディアライブラリからの柔らかい照明と親しみやすいイメージを使用し、音声は落ち着いた安心感のあるボイスオーバーを特徴とします。テンプレートとシーン機能を利用して、プロフェッショナルなメッセージを簡単に組み立てます。
サンプルプロンプト3
テックスタートアップやソリューションプロバイダー向けに、複雑なオファリングを簡素化するビデオプロスペクティングの力に焦点を当てた30秒の簡潔な説明ビデオを開発します。ビジュアルと音声スタイルはクリーンで直接的かつ非常に情報豊かであり、シンプルなアニメーションと明瞭で明確なボイスオーバーを備えています。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

コールドアウトリーチビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してスケールでパーソナライズされたビデオメッセージを簡単に作成し、見込み客を魅了し、コールドアウトリーチキャンペーンでのエンゲージメントを促進します。

1
Step 1
コアビデオスクリプトを作成
まず、コアメッセージを書きます。これをスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、完璧なトーンの魅力的なビジュアルに変換します。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
ブランドを最もよく表現する多様なAIアバターから選び、パーソナライズされたビデオのための自然なサウンドのボイスオーバーを選択します。
3
Step 3
ダイナミックなパーソナライゼーションを適用
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、受取人固有の詳細を動的に挿入し、各見込み客にユニークでパーソナライズされたビデオメッセージを作成します。
4
Step 4
ビデオを生成し、洗練
AI生成ビデオのバッチを自動的に生成し、正確性を確認するためにレビューします。最終的なアウトリーチの前に、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオテスティモニアルで信頼を構築

強力なビデオテスティモニアルとケーススタディを簡単に作成し、新しい見込み客との信頼を加速し、コールドアウトリーチでの信頼を高めます。

よくある質問

HeyGenが効果的なコールドアウトリーチビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバターと高度なテキストからビデオへの技術を使用して、非常にパーソナライズされたビデオを作成できるため、キャンペーンのエンゲージメントを大幅に向上させる効果的なコールドアウトリーチビデオジェネレーターです。

HeyGenでスクリプトからAIビデオを簡単に生成できますか？

はい、HeyGenはあなたのビデオスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なボイスオーバー生成を備えた高品質のAI生成ビデオに変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenは一貫したパーソナライズされたビデオメッセージを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは包括的なテンプレートライブラリと強力なブランディングコントロールを提供し、メールキャンペーンやLinkedInなどのさまざまなプラットフォームで一貫したビジュアルアイデンティティを維持することができます。

HeyGenはプロスペクティングのために高品質のAI生成ビデオをどのように保証しますか？

HeyGenは、高度なテキストからビデオへの技術、リアルなAIアバター、そして多用途なボイスオーバー生成を活用して、説得力のあるコンテンツを提供することで、高品質のAI生成ビデオをプロスペクティングのために保証します。