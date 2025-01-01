初心者開発者を対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenが直感的なAIチュートリアル動画メーカーとしてどのように機能するかを示してください。ビジュアルスタイルはクリーンで鮮明にし、画面上に明確なコード例を表示し、落ち着いた情報豊かなAIのナレーションを加えます。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を活用して、シンプルなスクリプトを簡潔なコーディングガイドにシームレスに変換します。

