コーディングレッスンジェネレーター: 魅力的なレッスンを素早く作成
AIを活用したインタラクティブなコーディングレッスンを生成し、学生を魅了します。ダイナミックなナレーション生成でカリキュラムを強化し、学習を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
革新的な教師やカリキュラムデザイナーを対象とした60秒の指導ビデオは、学生を魅了する高度にインタラクティブなレッスンを作成する方法を探ります。アニメーションキャラクターと画面上のテキストを特徴とする活気に満ちた現代的なビジュアルスタイルで、AIを活用したレッスンがリアルなAIアバターを使用して学生の関与を促進し、学習を楽しく効果的にする方法を強調します。
学校管理者やカリキュラム開発者を対象とした30秒の簡潔なビデオで、教室で使えるスライドや包括的なレッスン資料の簡単な作成を目撃します。明確なナレーションとシンプルなグラフィックスを備えたこのプロフェッショナルでクリーンなデモンストレーションは、コンテンツをPowerPoint、Googleスライド、またはPDFに簡単にエクスポートできる方法を示し、統合された字幕/キャプションで誰でもアクセス可能にします。
創造的な教師やインストラクショナルデザイナーのために設計された50秒のインスピレーションを与えるビデオで創造性を解き放ち、真にユニークなレッスンを構築する方法を示します。多様な例を用いた想像力豊かで個性的なビジュアルスタイルを採用し、レッスン資料のあらゆる側面をカスタマイズすることに焦点を当て、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートによってあらゆる教育コンセプトを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教師が魅力的なコーディングレッスンを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは教育者が「レッスン資料」を動的な「AIを活用したレッスン」に変換することを可能にし、「AIアバター」と「スクリプトからのテキストからビデオ」技術を使用して、レッスン準備にかかる時間を大幅に削減します。これにより、「教師」は複雑なビデオ制作ではなく「学生の関与」に集中することができます。
HeyGenを使用してレッスンを作成するために教師にコーディングの専門知識は必要ですか？
いいえ、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、教師がさまざまな科目の「レッスンを作成」するために「専門知識やコーディングは不要」です。スクリプトを提供するだけで、「Python」などの「プログラミング言語」や「インタラクティブな練習」の概念の説明を簡単に生成できます。
HeyGenで作成したビデオレッスンは既存の教室リソースに統合できますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまな「エクスポート」オプションをサポートしており、「AIを活用したレッスン」を「教室で使えるスライド」や他の「レッスン資料」に簡単に組み込むことができます。これにより、PowerPoint、Googleスライド、またはPDFドキュメントなどのプラットフォームとシームレスに統合できます。
HeyGenはビデオを通じてどのようなコーディングの概念を教えることができますか？
HeyGenは、基本的な構文から「インタラクティブな練習」や「コンソール課題」などのより複雑なトピックまで、幅広い「コーディング」および「プログラミング言語」の概念をカバーするのに十分な柔軟性を持っています。「テキストからビデオ」機能を活用することで、教育者は「どの学年レベル」にも対応した明確なビジュアル説明を作成できます。