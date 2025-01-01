コーディング強化ビデオメーカー：ビデオ作成の自動化

JSONからビデオを生成し、動的なテンプレートとシーンで強化されたAI駆動のビデオ作成プロセスを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
データサイエンティストやマーケティングオートメーションの専門家向けに、90秒の魅力的なビデオを作成し、プログラムでビデオを作成してパーソナライズされたキャンペーンを実現する力を紹介します。ビジュアルアプローチは、プロフェッショナルなテンプレートとシーンとシームレスに融合する動的なデータビジュアライゼーションを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成による熱意ある明確なナレーションを使用します。このアプローチがスケーラブルなデータ駆動型ビデオコンテンツを可能にする方法を強調します。
サンプルプロンプト2
技術トレーナーやソフトウェアエンジニアを対象にした1分30秒の指導ビデオを開発し、AIを活用したビデオ作成が技術チュートリアルの制作をどのように簡素化できるかを示します。ビジュアルスタイルは非常に教育的で、コード例のクリアな画面共有と明確な注釈を特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルと正確な字幕/キャプションで強化されます。音声は落ち着いた明瞭な声で、ビデオSDKを使用した統合を説明します。
サンプルプロンプト3
ウェブ開発者やAPI開発者向けに、1分間の簡潔なビデオを作成し、さまざまなコンテンツ配信プラットフォーム向けにビデオをパラメータ化する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されてインタラクティブで、JavaScriptのコードスニペットがさまざまなビデオ出力にシームレスに移行し、自信に満ちた魅力的なナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能の柔軟性を強調し、さまざまなユースケース向けにコードを使用してビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

コーディング強化ビデオメーカーの仕組み

コードの力を活用して、プロフェッショナルなビデオをプログラムで作成、カスタマイズ、自動化し、比類のない効率とスケーラビリティを実現します。

1
Step 1
ビデオロジックを作成
プログラムでビデオの構造とコンテンツを定義します。JSONや類似のデータ駆動アプローチを使用して、シーン、メディア、テキストを指定し、出力を正確に制御します。
2
Step 2
動的要素を追加
動的データと魅力的なAIアバターを統合し、ビデオコンテンツをパラメータ化します。これにより、自動化されたパーソナライズと複数のビデオバージョンにわたる簡単な更新が可能になります。
3
Step 3
生成とオーケストレーション
堅牢なREST APIまたはビデオSDKを利用して、コード化された指示からビデオを自動化します。スクリプトとアセットをテキストからビデオへのスクリプト技術を使用して高品質のビデオに効率的に変換します。
4
Step 4
エクスポートとスケール
生成されたビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートして、制作物をシームレスに配信します。スケーラブルなクラウドサービスにより、コンテンツがどのプラットフォームにも対応できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プログラムによる広告生成

コードを使用して大量のマーケティングビデオや広告を迅速に制作し、パーソナライズし、データ駆動のキャンペーンと最適化されたパフォーマンスを実現します。

よくある質問

開発者はHeyGenでどのようにビデオ作成を自動化できますか？

HeyGenは、開発者がプログラムでビデオを自動化するための強力なツールを提供します。堅牢なREST APIを使用してコードでビデオを作成し、既存のワークフローにシームレスに統合して、スケールで動的なコンテンツを生成できます。これにより、効率的でスケーラブルなAI駆動のビデオ作成が可能になります。

HeyGenは生成されたビデオでAIアバターの使用をサポートしていますか？

はい、HeyGenはユーザーがビデオプロジェクトでリアルなAIアバターを活用できるようにします。これらの高度なアバターは、AI駆動のビデオ作成を強化し、従来の撮影を必要とせずにユニークで魅力的なプレゼンターを提供します。

HeyGenはデータ駆動型ビデオ生成にどのような機能を提供していますか？

HeyGenはデータ駆動型ビデオ作成に優れており、外部データを使用してビデオコンテンツをパラメータ化できます。JSONやその他の構造化データからビデオを生成し、さまざまなアプリケーション向けにパーソナライズされた動的なビデオ出力を保証します。この機能は、スケーラブルなコンテンツ制作に最適です。

HeyGenは既存のプログラミング言語と統合してビデオ作成ができますか？

もちろんです。HeyGenのAPIは柔軟な統合を目的として設計されており、JavaScriptなどの好みのプログラミング言語でコードを使用してビデオを作成できます。ビデオSDKとAPIエンドポイントを使用して、HeyGenのコーディング強化ビデオメーカーの機能を直接アプリケーションに組み込むことが簡単です。