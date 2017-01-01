行動規範ビデオメーカー：コンプライアンス研修を簡素化
魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に制作。AIアバターがメッセージを明確に伝え、時間とリソースを節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーを対象にした90秒のコンプライアンス研修ビデオを開発し、最近のポリシー更新を簡潔で情報豊富なビジュアルスタイルでまとめます。アニメーションテキストとシンプルなグラフィックを使用し、音声は明瞭でプロフェッショナルなナレーションにします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、更新されたポリシーテキストを迅速に魅力的なビジュアル説明に変換します。
全社員向けに2分間の倫理研修ビデオを制作し、短いシナリオベースのアニメーションを通じて倫理的ジレンマを示します。サポート的で励ましのトーンを持ち、親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、ブランドの一貫性を確保するために事前にデザインされたテンプレートを使用します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、重要な倫理コミュニケーションの迅速な展開を可能にします。
マネージャー向けに45秒の「行動規範ビデオメーカー」プロモーションクリップをデザインし、グローバルチーム向けにローカライズされた行動規範ビデオを簡単に作成できることを強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、異なる言語を話す多様なHeyGenアバターのクイックカットをインスパイアリングなサウンドトラックに合わせて紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を強調し、多言語オプションでの迅速なローカリゼーションを可能にし、広範なアクセスを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI駆動の行動規範ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストビデオ技術を使用して、テキストスクリプトを魅力的なAI駆動の行動規範ビデオに簡単に変換することができます。これにより、組織の重要なコンプライアンスコミュニケーションの制作が効率化されます。
HeyGenは特定の企業研修ニーズに合わせてAI行動規範ジェネレーターの出力をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオエディターは、ブランドコントロール、テンプレート、メディアライブラリを使用して広範なカスタマイズを可能にします。企業研修の要件に正確に合わせて倫理研修ビデオコンテンツを調整できます。
HeyGenが効率的な行動規範ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、多言語ボイスオーバー、自動字幕、豊富なテンプレートとシーンを統合しており、ビデオ制作を迅速化します。これにより、広範な編集を必要とせずに包括的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成できます。
HeyGenは行動規範ビデオ以外にも適していますか？
はい、HeyGenは行動規範ビデオ以外にも、さまざまな説明ビデオや企業研修コンテンツの作成に最適な多用途のAIビデオエディターです。その直感的なインターフェースと強力な機能により、あらゆる魅力的なビデオニーズに最適な選択肢となります。