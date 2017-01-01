行動規範ビデオメーカー：コンプライアンス研修を簡素化

魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に制作。AIアバターがメッセージを明確に伝え、時間とリソースを節約します。

新入社員向けに、1分間のAI駆動の行動規範ビデオを作成し、会社の基本的な価値観を明確かつ魅力的に紹介します。ビジュアルスタイルは現代的でプロフェッショナルなもので、リアルなAIアバターが重要なメッセージを伝え、落ち着いた権威あるナレーションが補完します。HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、多様な表現で行動規範を生き生きとさせましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバーを対象にした90秒のコンプライアンス研修ビデオを開発し、最近のポリシー更新を簡潔で情報豊富なビジュアルスタイルでまとめます。アニメーションテキストとシンプルなグラフィックを使用し、音声は明瞭でプロフェッショナルなナレーションにします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、更新されたポリシーテキストを迅速に魅力的なビジュアル説明に変換します。
サンプルプロンプト2
全社員向けに2分間の倫理研修ビデオを制作し、短いシナリオベースのアニメーションを通じて倫理的ジレンマを示します。サポート的で励ましのトーンを持ち、親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、ブランドの一貫性を確保するために事前にデザインされたテンプレートを使用します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、重要な倫理コミュニケーションの迅速な展開を可能にします。
サンプルプロンプト3
マネージャー向けに45秒の「行動規範ビデオメーカー」プロモーションクリップをデザインし、グローバルチーム向けにローカライズされた行動規範ビデオを簡単に作成できることを強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、異なる言語を話す多様なHeyGenアバターのクイックカットをインスパイアリングなサウンドトラックに合わせて紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を強調し、多言語オプションでの迅速なローカリゼーションを可能にし、広範なアクセスを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

行動規範ビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的でコンプライアンスに準拠した行動規範ビデオを簡単に作成し、企業研修とコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
「AI行動規範ジェネレーター」から直接、またはコードオブコンダクトの内容を入力して始めます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、テキストを瞬時にダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
さまざまなリアルな「AIアバター」から選んで、行動規範を伝えるメッセージを強化します。これらのデジタルプレゼンターは、プロフェッショナルで一貫した配信を保証します。
3
Step 3
テンプレートとブランディングでカスタマイズ
多様な「テンプレートとシーン」を活用して、会社の美学に合わせてビデオをパーソナライズします。ブランド要素を組み込んで、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
コンプライアンス研修ビデオをエクスポート
コンテンツを最終化し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、あらゆる配信チャネルに最適な形式で完成した「コンプライアンス研修ビデオ」を生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なコンプライアンス更新

.

内部コミュニケーションのための簡潔で魅力的なビデオクリップを迅速に制作し、ポリシーの変更やリマインダーをタイムリーに伝達します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAI駆動の行動規範ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストビデオ技術を使用して、テキストスクリプトを魅力的なAI駆動の行動規範ビデオに簡単に変換することができます。これにより、組織の重要なコンプライアンスコミュニケーションの制作が効率化されます。

HeyGenは特定の企業研修ニーズに合わせてAI行動規範ジェネレーターの出力をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオエディターは、ブランドコントロール、テンプレート、メディアライブラリを使用して広範なカスタマイズを可能にします。企業研修の要件に正確に合わせて倫理研修ビデオコンテンツを調整できます。

HeyGenが効率的な行動規範ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、多言語ボイスオーバー、自動字幕、豊富なテンプレートとシーンを統合しており、ビデオ制作を迅速化します。これにより、広範な編集を必要とせずに包括的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成できます。

HeyGenは行動規範ビデオ以外にも適していますか？

はい、HeyGenは行動規範ビデオ以外にも、さまざまな説明ビデオや企業研修コンテンツの作成に最適な多用途のAIビデオエディターです。その直感的なインターフェースと強力な機能により、あらゆる魅力的なビデオニーズに最適な選択肢となります。