行動規範トレーニングビデオ：職場倫理を向上させる
AIアバターを使用して魅力的なコンプライアンス研修を作成し、倫理的な社員の行動を促進し、ハラスメントを防止します。
既存の社員向けに、ハラスメント防止に関するリフレッシュが必要な45秒のアニメーションビデオをデザインしてください。職場の倫理を尊重することを強調し、魅力的なアニメーションスタイルで鮮やかなビジュアルと親しみやすく情報豊かなトーンを取り入れ、重要な原則が簡単に理解できるようにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、明確なポリシースクリプトを迅速にこの影響力のあるトレーニングモジュールに変換します。
全社員向けに、一般的な職場倫理に関する年次コンプライアンス研修の影響力のあるイントロダクションとして機能する50秒のプロフェッショナルなビデオを想像してください。このビデオは、シネマティックなテレビシリーズの美学を採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質の映像を統合し、真剣でありながら魅力的なトーンを確立します。ナラティブは、会社の基準を遵守することの重要性を微妙に強調し、明確で権威あるボイスオーバーで強化されます。
機密データを扱う社員向けに、データプライバシーのベストプラクティスを示す実際のシナリオを素早く提示する30秒の行動規範トレーニングビデオを開発してください。ビジュアルアプローチは直接的で簡潔にし、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用してすべての対話を確実にアクセス可能にします。明確で指導的なボイスオーバーが視聴者を正しい行動へと導きます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして行動規範トレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなドラマベースのストーリーテリングに変換することで、非常に魅力的な行動規範トレーニングビデオを作成します。これにより、リアルなシネマティックなテレビシリーズスタイルの多様な実際のシナリオを特徴とする、倫理的な社員研修が真に影響力のあるものになります。
HeyGenはカスタマイズされたコンプライアンス研修を迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはオンボーディングやリフレッシュモジュールに最適なカスタマイズされたコンプライアンス研修の制作を効率化します。ブランドを反映した簡潔な5分間のトレーニングモジュールを迅速に生成し、組織全体で一貫したプロフェッショナルな職場倫理教育を提供します。
HeyGenは倫理的な社員研修のためにどのようなアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenは、自動字幕とクローズドキャプション生成を通じて倫理的な社員研修のアクセシビリティを優先しています。これにより、ハラスメント防止モジュールのような重要なコンテンツがすべての社員にとって容易に利用可能で理解しやすくなり、全体的な学習と理解が向上します。
HeyGenは複雑な倫理的ジレンマをどのように理解しやすくしますか？
HeyGenは、AIアバターと魅力的なアニメーションを活用して実際のシナリオを提示することで、複雑な倫理的ジレンマを簡素化します。このアプローチは、抽象的な概念を親しみやすいインタラクティブなトレーニングモジュールに変え、社員の理解を深め、より良い意思決定を促進します。