行動規範説明生成ツール：簡単なAIビデオ作成
HRチームのために、AIアバターを活用してプロフェッショナルで一貫したコミュニケーションを実現する魅力的なビデオ説明でコンプライアンスとオンボーディングを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員を対象に、会社の倫理基準を強調しながら、基本的な社員行動規範を優しく紹介する60秒の歓迎オンボーディングビデオを開発してください。このビデオは、親しみやすく安心感のあるビジュアルを採用し、温かく情報豊かな声で、HeyGenのAIアバターを活用して、新入社員に魅力的で記憶に残るメッセージを届けます。
ビジネスリーダーやコンプライアンス担当者を対象にした、先進的なAI行動規範ツールの戦略的利点を強調する30秒のシャープな説明ビデオを想像してください。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルデザインと権威あるトーンで、この革新がどのようにして組織がリスクを効果的に軽減するのを助けるかを力強く伝えます。HeyGenのシームレスなナレーション生成を活用して、明確で簡潔、かつインパクトのあるメッセージを届けます。
小規模ビジネスオーナーやHRマネージャー向けに、行動規範テンプレートの多様性を優雅に紹介する45秒の視覚的に魅力的なビデオを開発してください。このビデオは、現代的で適応性のあるビジュアルスタイルを採用し、会社のブランディングをシームレスに統合するための豊富なカスタマイズオプションを鮮やかに示します。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、ユーザーがこれらの重要なドキュメントを独自の組織アイデンティティに簡単に合わせる方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員行動規範の説明を簡単に作成できるのですか？
HeyGenのAI行動規範ツールを使用すると、HRチームはテキストから魅力的なビデオ説明を迅速に生成でき、社員がオンボーディング中に重要な倫理基準とコンプライアンスを理解することを保証します。この効率的なプロセスは、誤解に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。
自社のブランディングに合わせて行動規範ビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや色を組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、各行動規範ポリシービデオを特定のブランドアイデンティティに合わせることができます。
HeyGenで行動規範ビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenのAI行動規範ツールを使用すると、スクリプトを入力するか、事前にデザインされた行動規範テンプレートを利用します。HeyGenはそれをAIアバターとナレーションを使用して魅力的なビデオ説明に変換し、コンプライアンス研修の準備が整います。
HeyGenのAIを活用した説明ビデオはどのようにしてリスクを軽減し、コンプライアンスを向上させるのですか？
HeyGenの魅力的なビデオ説明は、AIアバターと明確なナレーションを特徴としており、倫理基準や懲戒処分の詳細を効果的に伝えます。これにより、社員の理解が深まり、全体的なコンプライアンスが向上し、組織の潜在的なリスクを軽減するのに役立ちます。