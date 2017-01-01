行動規範説明生成ツール：簡単なAIビデオ作成

HRチームのために、AIアバターを活用してプロフェッショナルで一貫したコミュニケーションを実現する魅力的なビデオ説明でコンプライアンスとオンボーディングを効率化します。

HRチーム向けに、行動規範の説明生成ツールの使いやすさとパワーを紹介する45秒のダイナミックなビデオを想像してください。洗練された権威あるビジュアルスタイルと、明確で魅力的なナレーションを組み合わせ、このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用して、チームが簡単に魅力的なビデオ説明を作成し、重要なポリシーのコミュニケーションを効率化する方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員を対象に、会社の倫理基準を強調しながら、基本的な社員行動規範を優しく紹介する60秒の歓迎オンボーディングビデオを開発してください。このビデオは、親しみやすく安心感のあるビジュアルを採用し、温かく情報豊かな声で、HeyGenのAIアバターを活用して、新入社員に魅力的で記憶に残るメッセージを届けます。
サンプルプロンプト2
ビジネスリーダーやコンプライアンス担当者を対象にした、先進的なAI行動規範ツールの戦略的利点を強調する30秒のシャープな説明ビデオを想像してください。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルデザインと権威あるトーンで、この革新がどのようにして組織がリスクを効果的に軽減するのを助けるかを力強く伝えます。HeyGenのシームレスなナレーション生成を活用して、明確で簡潔、かつインパクトのあるメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやHRマネージャー向けに、行動規範テンプレートの多様性を優雅に紹介する45秒の視覚的に魅力的なビデオを開発してください。このビデオは、現代的で適応性のあるビジュアルスタイルを採用し、会社のブランディングをシームレスに統合するための豊富なカスタマイズオプションを鮮やかに示します。HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、ユーザーがこれらの重要なドキュメントを独自の組織アイデンティティに簡単に合わせる方法を紹介します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

行動規範説明生成ツールの使い方

行動規範のための明確で魅力的なビデオ説明を生成し、チームが倫理基準を簡単に理解し、遵守できるようにします。

1
Step 1
ポリシー内容を入力
まず、行動規範ポリシーのスクリプトを入力します。HeyGenのスクリプトからのテキストを使用して、ダイナミックなビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、メッセージを視覚的に表現し、チームにとって魅力的で親しみやすい説明を作成します。
3
Step 3
ビデオをブランド化し、洗練
会社のブランディングコントロールを適用し、ロゴや色を含めて、ビデオ説明が企業のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
広範な配布のためにエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、完成したビデオを簡単にエクスポートし、HRチームとオンボーディングやコンプライアンス研修のために共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポリシーの更新を効果的に伝える

行動規範の更新を発表するための簡潔で魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、積極的な認識を促進し、リスクを軽減します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社員行動規範の説明を簡単に作成できるのですか？

HeyGenのAI行動規範ツールを使用すると、HRチームはテキストから魅力的なビデオ説明を迅速に生成でき、社員がオンボーディング中に重要な倫理基準とコンプライアンスを理解することを保証します。この効率的なプロセスは、誤解に関連するリスクを軽減するのに役立ちます。

自社のブランディングに合わせて行動規範ビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや色を組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、各行動規範ポリシービデオを特定のブランドアイデンティティに合わせることができます。

HeyGenで行動規範ビデオを生成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenのAI行動規範ツールを使用すると、スクリプトを入力するか、事前にデザインされた行動規範テンプレートを利用します。HeyGenはそれをAIアバターとナレーションを使用して魅力的なビデオ説明に変換し、コンプライアンス研修の準備が整います。

HeyGenのAIを活用した説明ビデオはどのようにしてリスクを軽減し、コンプライアンスを向上させるのですか？

HeyGenの魅力的なビデオ説明は、AIアバターと明確なナレーションを特徴としており、倫理基準や懲戒処分の詳細を効果的に伝えます。これにより、社員の理解が深まり、全体的なコンプライアンスが向上し、組織の潜在的なリスクを軽減するのに役立ちます。