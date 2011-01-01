4

Step 4

ソーシャルメディアエンゲージメントのためのエクスポートと共有

ビデオが完成したら、最適なソーシャルメディアエンゲージメントのために望ましいアスペクト比でエクスポートしてください。作成した作品を世界と共有し、視聴者があなたが巧みに作り上げたカクテルビデオを楽しむのを見守りましょう。