リラックスできるコンテンツのための海岸ウェルネスビデオメーカー

プロフェッショナルなナレーション生成でビーチや旅行ビデオを強化し、海岸ウェルネスストーリーを明確に響かせます。

206/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
理想的なビーチの目的地を探求したい旅行愛好家向けに設計された60秒の旅行Vlogを開発してください。この「ビーチビデオメーカー」コンテンツは、海の本物の音と活気に満ちたリラックスした背景音楽を組み合わせ、ダイナミックで活気のあるものに感じられるべきです。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な場所を紹介したり、興味深い事実を共有したりして、旅行の物語に魅力的で個人的なタッチを提供します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、迅速で効果的な「AIビデオメーカー」ソリューションを求める30秒のソーシャルメディアコンテンツを制作してください。ビデオはクリーンでモダン、明るい視覚スタイルが必要で、鮮明なテキストオーバーレイと心地よい背景音楽が必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたメッセージを魅力的なビジュアルストーリーに効率的に変換し、「ソーシャルメディアコンテンツ」キャンペーンに最適です。
サンプルプロンプト3
新しい海岸テーマの製品を発売するブランドのために、「エンドツーエンドビデオ生成」の力を示す90秒のビデオをデザインしてください。マーケティングプロフェッショナルや起業家を対象としています。視覚と音声のスタイルは洗練されて映画的で、洗練されたインストゥルメンタルのバックが必要です。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ブランドの美学に完全に一致する素晴らしいビジュアルをキュレーションし、シームレスでプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」作成プロセスを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

海岸ウェルネスビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームで、穏やかなシーンからインスピレーションを与えるメッセージまで、魅力的な海岸ウェルネスビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
海岸ウェルネスの穏やかで心を高揚させる本質を捉えた多様なビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて独自のビジョンを実現します。
2
Step 2
スクリプトとナレーションを生成
スクリプトを貼り付け、AIがそれを魅力的なビジュアルに変換します。プロフェッショナルなナレーション生成で物語を強化し、メッセージを明確かつ穏やかに響かせます。
3
Step 3
メディアとブランド要素を追加
広範なメディアライブラリから穏やかな海岸のシーンやウェルネス要素を追加してビデオをパーソナライズするか、自分の映像をアップロードしてテーマに完全に一致させます。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
作成したものを確認し、アクセシビリティと広範なリーチのために自動字幕/キャプションを追加し、ソーシャルメディアコンテンツに最適化された高品質の海岸ウェルネスビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ウェルネスストーリーで観客をインスパイア

.

リフレッシュできる海岸ウェルネスの物語を共有し、視聴者を高揚させ、コミュニティのエンゲージメントを促進するインスパイアリングなビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、ユーザーが魅力的なプロモーションビデオや旅行ビデオを簡単に作成できるようにします。豊富なビデオテンプレートライブラリを活用して迅速にスタートし、強力なエンドツーエンドビデオ生成機能を利用してビジョンを実現します。

HeyGenはプロフェッショナルなAIアバターとナレーション生成を提供していますか？

はい、HeyGenはメッセージをプロフェッショナルに伝えることができる高度なAIアバターへのアクセスを提供しています。高品質なプロフェッショナルナレーション生成と組み合わせて、テキストからビデオスクリプトを効率的に作成できます。

HeyGenは海岸ウェルネスやビーチビデオの作成に最適な機能を持っていますか？

HeyGenは、穏やかな海岸ウェルネスビデオや活気あるビーチビデオメーカーのプロジェクトを作成するのに最適です。プラットフォームはドラッグアンドドロップインターフェースと広範なメディアライブラリを提供し、素晴らしいビジュアルを簡単に統合して没入型の体験を作り出します。

HeyGenはブランドのソーシャルメディアコンテンツの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なブランディングコントロールを使用して、ロゴやブランドカラーをすべてのソーシャルメディアコンテンツにシームレスに組み込むことができます。自動字幕/キャプションでアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。