コーチングビデオメーカー：シンプルなAIビデオ作成
AIアバターを使用してプロフェッショナルトレーニングビデオを簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、コーチングを拡大します。
独立したコーチやオンラインコースのクリエイターは、専門的なコーチングビデオメーカーを使ってコンテンツ制作を効率化できます。45秒のダイナミックなビデオを作成し、魅力的なコーチングビデオがどれほど迅速に制作されるかを示します。明るい背景音楽とモダンなビジュアルスタイルを特徴とし、事前に構築されたテンプレートとシーンの使いやすさ、字幕/キャプションの自動追加による広範なアクセス性を強調します。
HR部門の従業員オンボーディングをインタラクティブなトレーニングビデオで革新しましょう。90秒の指導ビデオを開発し、歓迎的で構造化されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確な音声、画面上のテキストを組み合わせて、新入社員を初期のステップに導きます。AIアバターが一貫したメッセージを届ける方法を紹介し、ナレーション生成と字幕/キャプションを活用して包括的な学習体験を提供します。
マーケティング専門家や小規模ビジネスオーナーがソーシャルメディアの存在感を高めるために、強力なビデオ作成ツールを探求しましょう。30秒の簡潔なビデオを制作し、テンポの速い視覚的に魅力的なスタイルとモダンな音楽を用いて、クイックヒントや製品のハイライトを示します。スクリプトからビデオへの変換機能を使用してコンテンツを迅速に生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに最適化する能力に焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストを魅力的なビデオに簡単に変換します。リアルなAIアバター、洗練されたテキストからビデオへの機能、そして自動ナレーション生成を活用して、複雑な機器を必要とせずにコンテンツ制作を効率化します。
HeyGenはL&Dチームのトレーニングビデオ作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはL&Dチームや企業が高品質なトレーニングビデオや従業員オンボーディングコンテンツを効率的に作成するのを支援します。プロフェッショナルなテンプレート、ブランド管理、AIアバターを活用して、魅力的なオンラインビデオコースを迅速に制作できます。
HeyGenで作成されたビデオのカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ロゴや色で会社のアイデンティティを維持するためのブランド管理を含む広範なカスタマイズオプションを提供します。簡単に字幕/キャプションを追加し、豊富なメディアライブラリを利用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整できます。
HeyGenがコンテンツクリエイターに提供する高度な機能は何ですか？
HeyGenは最先端のAI技術を統合し、非常にリアルなAIアバターと自然な音声のナレーションをスクリプトから生成します。この高度なテキストからビデオへの機能により、すべてのビデオ作成ニーズに対してプロフェッショナルで魅力的な出力を保証します。