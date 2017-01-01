コーチングビデオジェネレーター: 魅力的なオンラインコースを作成
AIアバターを使用してトレーニングビデオを迅速に作成し、コンテンツを魅力的なオンラインコースに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のL&Dチーム向けに、新しいソフトウェアの導入に関する60秒のトレーニングビデオを作成することで、オンボーディングを変革できます。HeyGenが提供するプロフェッショナルでクリーンなビジュアルと明確で明瞭なAIアバターを活用して、複雑なプロセスを簡単に示し、新しい従業員が重要な情報を効率的に把握できるようにします。
教育者やコンテンツクリエイターは、レッスンプランを迅速に30秒のオンラインビデオコースに変換できます。テキストからビデオへのスクリプト変換により、HeyGenの字幕/キャプション機能がアクセシビリティを確保し、ダイナミックなビジュアルと明確なナレーションを通じて多様な学習者の理解を向上させます。
小規模ビジネスのオーナーが新製品のために20秒の活気あるソーシャルメディア広告を迅速に制作する様子を想像してください。AIビデオジェネレーターを使用して、HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選択し、視覚的に魅力的でテンポの速いクリップを作成し、注目を集めてYouTubeチャンネルへのトラフィックを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を使用して、テキストをビデオに簡単に変換することを可能にします。さまざまなビデオ作成ニーズに理想的な、魅力的なコンテンツを迅速かつ効率的に作成できます。
HeyGenはAIアバターを使って魅力的なコーチングビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なコーチングビデオジェネレーターとして機能し、リアルなAIアバターと現実的なAIボイスオーバーを特徴とするプロフェッショナルなコーチングビデオを制作することができます。これにより、学習コンテンツを個別化することができます。
HeyGenは効果的なトレーニングビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、多様なAIアバター、強力なビデオ編集ツールを含む包括的なスイートを提供します。これらの機能により、L&Dチームは高品質なオンラインビデオコースを簡単に作成できます。
HeyGenはどのようにしてコンテンツを拡大し、より広いオーディエンスにリーチするのを助けますか？
HeyGenは、自動言語翻訳やさまざまな言語でのカスタマイズ可能なAIボイスオーバーなどの機能を通じて、リーチを拡大することを支援します。また、特定のブランディングコントロールを適用して、グローバルに一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持することができます。