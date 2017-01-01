魅力的なトレーニングのためのコーチングトレーニングビデオジェネレーター
スクリプトからのテキストビデオでプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に生成し、L&Dプロセスを変革します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マネージャーやチームリーダー向けに、知識共有のための迅速な内部プロセスを示す45秒の情報豊かなチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは鮮明で魅力的かつプロフェッショナルであり、自信に満ちたナレーションが視聴者をガイドし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に作成されます。
企業トレーナーを対象にした30秒のダイナミックなビデオを制作し、複雑なトピックをアクセスしやすい教育リソースに変換します。ビジュアルスタイルは鮮やかでモダンであり、HeyGenのナレーション生成機能を使用して生成された明確なナレーションが、複雑なアイデアを魅力的に伝えます。
HR部門向けに、コンプライアンス研修を効率的に行うための90秒の洗練されたビデオを開発してください。このビデオは、権威あるが親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、重要な情報を視覚的に魅力的で理解しやすい形式で提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはL&Dチーム向けのトレーニングビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、L&Dチームが高品質のトレーニングビデオを効率的に制作できるようにし、従業員のオンボーディングやスキル開発のコンテンツ制作において時間と労力を大幅に節約します。
HeyGenを使用して、AIアバターで魅力的なコーチングおよびトレーニングコンテンツを作成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは、カメラや俳優を必要とせずに、教育リソースやハウツーガイドを提供するダイナミックで魅力的な方法を提供します。
HeyGenは包括的なチュートリアルビデオライブラリの開発にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、AIナレーション、字幕生成機能を備えた広範なチュートリアルビデオライブラリを構築するための強力なプラットフォームを提供し、効果的な知識共有とコンプライアンス研修を実現します。
HeyGenは私たちの組織の知識共有と教育リソースをどのように向上させますか？
HeyGenをAIビデオジェネレーターとして活用することで、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換し、知識共有を効率化し、さまざまな学習ニーズに対応する高品質の教育リソースを提供します。