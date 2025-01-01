コーチングレッスンビデオジェネレーター: トレーニングを変革する
ダイナミックなAIアバターを使用して、従業員の成長を促進するモチベーショナルコンテンツを提供することで、コーチングビジネスを強化します。
複雑なトピックを簡素化したいオンラインコース制作者向けに、90秒の指導ビデオを視覚化してください。このビデオは、スクリプトからテキストをビデオに変換し、主要な概念をアニメーション化し、ダイナミックなビジュアルスタイルと同期された字幕を使用して、多様な学生の学習アクセスを向上させます。
HR部門は、新入社員のオンボーディングを2分間の歓迎ビデオで効率化できます。このビデオは、会社の文化と方針を紹介し、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、強力な企業ブランディングを反映した温かく情報豊かなビジュアルとオーディオスタイルをデザインします。
グローバル企業は、45秒の製品トレーニングビデオで多様なチームにリーチできます。このビデオは、さまざまな地域に簡単に適応できるように設計されており、オーディオスタイルは明確で簡潔なプロフェッショナルなナレーション生成を使用し、ビデオはアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、異なるプラットフォームの要件に合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIコーチングレッスンビデオの生成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトを直接魅力的なビデオコンテンツに変換することで、高品質のコーチングおよびトレーニングビデオの作成を簡素化します。リアルなAIアバターとAIナレーションを備えた高度なAIビデオジェネレーターを利用して、プロフェッショナルなビデオを効率的に制作できます。
トレーニングビデオがブランドに合うようにカスタマイズするためのオプションは何ですか？
HeyGenは、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことができる広範なブランディングコントロールを提供します。また、多様なテンプレートを活用し、字幕を追加し、さまざまな背景を選択して、ブランドのアイデンティティに完全に一致する非常に魅力的なビデオを作成できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、オンラインコースの多言語コンテンツの作成をサポートできますか？
はい、HeyGenは多言語コンテンツの生成をサポートしており、グローバルな視聴者向けにトレーニングおよびコーチングビデオを制作できます。AIナレーションはさまざまな言語でメッセージを伝えることができ、オンラインコースや国際的なオンボーディングビデオに最適です。
HeyGenはビデオプロジェクトに個人メディアを組み込むためのどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、包括的なメディアライブラリを通じて、独自の画像やビデオクリップをシームレスに統合することを可能にします。個人のアセットをアップロードしてコーチングビデオを豊かにし、HeyGenのテンプレートと組み合わせて、スクリプトを使用して全体のストーリーをガイドすることで、多用途なビデオ作成ツールとなります。