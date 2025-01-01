AIでコーチトレーニングビデオメーカーになる
インパクトのあるトレーニングコンテンツを作成し、プロフェッショナルなAI音声で学習者を魅了しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しい起業家を対象にした30秒のダイナミックな指導ビデオを作成し、時間管理に関するクイックヒントを提供します。この短いコーチングビデオでは、フレンドリーなAIアバターが直接かつ明確にアドバイスを伝え、スクリプト機能からのテキストをビデオに変換します。音声スタイルは簡潔でエネルギッシュであり、全体を通して役立つトーンを維持します。
企業の学習と開発の専門家を対象にした60秒の魅力的なプロモーションビデオを開発し、新しいリーダーシップトレーニングモジュールの利点を強調します。ビジュアルナラティブは洗練されて情報豊かであり、メディアライブラリ/ストックサポート機能から関連するストックメディアを統合し、アクセス性を高めるために鮮明な字幕を追加します。全体のトーンは権威的でやる気を起こさせるものであり、教育ビデオを簡単に向上させる方法を示します。
小規模ビジネスオーナー向けに、デジタルマーケティングに関する今後のワークショップを紹介する45秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを制作します。この魅力的な作品は、明るくモダンなビジュアルスタイルを特徴とし、アスペクト比の変更とエクスポートを通じて異なるプラットフォームに簡単に適応できます。声の生成は熱意に満ちて明瞭であり、ワークショップのインタラクティブな性質を強調し、多様なオーディエンス向けにビデオを簡単にカスタマイズする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにトレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenはAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を活用して、ダイナミックなトレーニングビデオを作成する力を与えます。スクリプトをリアルなAI音声で魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、教育ビデオをよりインパクトのあるものにします。
HeyGenはカスタマイズされたコーチングビデオを作成するための使いやすいプラットフォームですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターとして設計されており、誰でも簡単にビデオをカスタマイズできます。さまざまなテンプレートとシーンを利用して、独自のブランドを反映したプロフェッショナルなコーチングビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはテキストを魅力的な教育ビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を使用して、書かれたコンテンツを魅力的な教育ビデオに変換することに優れています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが自動字幕とキャプションを含むビデオを生成し、メッセージを明確かつアクセスしやすくします。
HeyGenは企業トレーニングプログラムのためにどのようなブランディングオプションを提供していますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを企業トレーニングプログラムにシームレスに統合できます。これにより、プロモーションおよびトレーニングビデオがすべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。