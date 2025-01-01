AIコンテンツのための究極のクラウドビデオツール
AIアバターを使用したパーソナライズされたメッセージで、強力なクラウドビデオツールを使ってビデオ作成を簡単にスケールアップしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーを対象にした2分間のビデオを開発し、「クラウドビデオツール」内の新しいソフトウェア機能を紹介します。このビデオは、HeyGenのアニメーションテンプレートとシーンを使用したステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、シームレスな「ワークフロー管理」を示します。フレンドリーで指導的な音声トーンが各段階を視聴者に案内し、重要な情報は字幕で補強され、アクセシビリティと明確さを確保します。
プロジェクトマネージャー向けに90秒のビデオを制作し、重要な技術更新を発表するためのパーソナライズされた「ビデオメッセージ」を作成します。ビジュアルスタイルは直接的でプロフェッショナルであり、スクリプトからのテキストからビデオへのプレゼンターを生成し、対面のブリーフィングをシミュレートします。音声は自信に満ちており、HeyGenが「技術チーム内での協力的なビデオ作成」をどのように強化するかを示しながら、更新を効果的に伝えます。
技術的な利害関係者を対象にした1分間のプロモーションビデオを作成し、新しい「スケーラブルなインフラストラクチャ」展開の利点を強調します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックでインパクトがあり、成長と効率を視覚化するために活気あるメディアライブラリ/ストックサポート映像を利用します。ビデオはHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化され、「スケールでのビデオレンダリング」機能についての広範なリーチと効果的なコミュニケーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを効率的にプロフェッショナルなビデオに変換します。このAIビデオ作成プラットフォームは、コンセプトから最終出力までの全プロセスを強力なクラウドビデオツールで効率化します。
HeyGenは既存のクリエイティブワークフローと統合できますか？
はい、HeyGenは既存のクリエイティブワークフローにシームレスに統合するよう設計されており、Premiere Proとの統合などの機能を提供します。これにより、HeyGenは現在のビデオ作成およびポストプロダクションプロセスを補完し、全体的なクリエイティブワークフローを強化します。
HeyGenのビデオレンダリングを支える技術インフラストラクチャは何ですか？
HeyGenはスケーラブルなインフラストラクチャ上で動作し、強力なクラウドビデオツールを使用してビデオを効率的にスケールでレンダリングします。この技術基盤は、すべてのビデオプロジェクトにおいて、作成から最終納品までの信頼性の高いパフォーマンスと高品質な出力を保証します。
HeyGenはビデオ資産に対してエンタープライズグレードのセキュリティを提供しますか？
HeyGenは、貴重なビデオ資産とデータをそのライフサイクル全体で保護するためにエンタープライズグレードのセキュリティを提供します。これには、安全なファイル管理と詳細な共有コントロールが含まれ、コンテンツがプライベートに保たれ、許可されたユーザーのみがアクセスできるようにします。