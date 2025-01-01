テクノロジー専門家を対象にした1分間の指導ビデオを作成し、AIビデオ作成ツールを使用してプロフェッショナルなビデオを迅速に制作する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ステップバイステップのプロセスを画面上のテキストオーバーレイで示し、AI生成の明瞭なナレーションがHeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換とボイスオーバー生成機能を使用して技術的なスクリプトを直接ビデオコンテンツに変換するプロセスを説明します。

