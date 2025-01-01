クラウドビデオメーカー：プロフェッショナルなビデオを瞬時に作成

AIビデオ作成とシームレスなテキストからビデオへの生成で、マーケティング用のプロフェッショナルなビデオを迅速に制作します。

テクノロジー専門家を対象にした1分間の指導ビデオを作成し、AIビデオ作成ツールを使用してプロフェッショナルなビデオを迅速に制作する方法を示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ステップバイステップのプロセスを画面上のテキストオーバーレイで示し、AI生成の明瞭なナレーションがHeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換とボイスオーバー生成機能を使用して技術的なスクリプトを直接ビデオコンテンツに変換するプロセスを説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケティング専門家向けに90秒のプロモーション作品をデザインし、ビデオマーケティングにおける効率的なワークフローマネジメントを強調します。エネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、迅速なシーンの切り替えを行い、多様なテンプレートとシーンを紹介し、すべての重要なポイントを自動生成された字幕で強調してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。音声は明るく、明瞭なナレーションで補完されるべきです。
サンプルプロンプト2
フリーランスのビデオグラファーを対象にした2分間のチュートリアルを制作し、強力なビデオエディター内での高度なクリエイティブワークテクニックを探求します。ビジュアルの美学は芸術的で示唆的であり、スムーズなトランジションと多様なメディアライブラリ/ストックサポートの例を特徴とし、プロフェッショナルな声が視聴者にAIアバターを統合して物語の深みを増す方法を案内します。洗練されたインストゥルメンタルサウンドトラックがビジュアル要素を支えます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに45秒の実用的なガイドを開発し、現代的なクラウドビデオメーカーを使用してコンテンツを簡単に適応させる方法を示します。ビジュアルプレゼンテーションは迅速で非常に説明的であり、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化する方法に焦点を当てます。簡潔でエネルギッシュなナレーションがプロセスを説明し、明るく機能的なバックグラウンドトラックが設定されるべきです。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラウドビデオメーカーの使い方

直感的なクラウドビデオメーカーで、どこからでも魅力的なプロフェッショナルビデオを簡単に作成し、アイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
テキストを魅力的なビジュアルに変換してビデオ作成を開始します。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、アイデアからシーンを簡単に生成します。
2
Step 2
ビジュアル要素を追加
多様なメディアでプロジェクトを強化します。メディアライブラリ/ストックサポートから選択するか、自分のアセットをアップロードして、豊かでダイナミックなシーンを構築し、魅力的なストック映像を追加します。
3
Step 3
強化を適用
明確なコミュニケーションで物語を完璧にします。字幕/キャプション機能を利用して、アクセシビリティとグローバルリーチのために自動で字幕を生成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
プロフェッショナルなビデオをあらゆるプラットフォームに準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートで出力設定を簡単に調整し、最適な表示と品質を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと教育

ダイナミックなAI駆動ビデオでトレーニングのエンゲージメントと知識の保持を高め、学習をより効果的で記憶に残るものにします。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成にどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIビデオ作成を簡素化するための高度なAI駆動ツールを提供しており、テキストからビデオへの機能やリアルなAIアバターを含んでいます。この強力なプラットフォームにより、ユーザーは驚くべき効率でプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けに自動で字幕を生成し、ビデオのサイズを変更できますか？

はい、HeyGenはビデオコンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために自動で字幕を生成します。また、さまざまなアスペクト比にビデオを簡単にリサイズし、ソーシャルメディアやプロフェッショナルなチャンネルに最適化することができます。

HeyGenは効率的なビデオワークフローマネジメントをどのようにサポートしますか？

HeyGenはクラウドベースのプラットフォームを通じてビデオワークフローマネジメントを効率化し、シームレスなファイル管理と直感的なシーンベースの編集を提供します。この統合されたアプローチにより、コンセプトからデリバリーまでのスムーズなプロセスが保証されます。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオマーケティングに適したクラウドビデオメーカーですか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオマーケティングキャンペーンに最適な高品質のプロフェッショナルビデオを制作するために設計された強力なクラウドビデオメーカーとして機能します。カスタマイズ可能なブランディング、ストック映像の統合、AIアバターなどの機能により、コンテンツは効果的にオーディエンスの注目を集めます。