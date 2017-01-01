クラウドビデオジェネレーター: ビデオ制作のためのAIパワーハウス
スクリプトを高品質なビデオに簡単に変換する高度なテキスト-ビデオ機能を活用してください。
複雑なアイデアを説明しようとするコンテンツクリエイターや教育者向けに、45秒の指導ビデオを開発し、風変わりでイラスト的なアニメーションと親しみやすく明瞭なナレーションを特徴とします。このビデオは、AIビデオジェネレーターの力を探求し、ユーザーが詳細な「テキストプロンプト」を魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換できるようにするHeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を強調し、高度な編集スキルを必要とせずにクリエイティブなコントロールを強調します。
将来の写真家、アーティスト、またはオンラインポートフォリオクリエイターのために、優雅でシネマティックな60秒のショーケースビデオを作成し、「画像をビデオに変換」して見事なビジュアルプレゼンテーションを実現する方法を示します。このビデオは、彼らのアートワークの高品質なビデオに洗練された音楽スコアを伴い、HeyGenのプロフェッショナルな「AIアバター」によってシームレスに提示され、静的な「参照画像」をソーシャルメディアコンテンツのための魅力的なデジタルポートフォリオに変えます。
忙しいソーシャルメディアインフルエンサーや迅速なコンテンツクリエイターのために、15秒の現代的なヒントビデオを生成し、「テキストからビデオ」への変換がいかに簡単であるかを紹介します。エネルギッシュなポップミュージックとダイナミックなオンスクリーンテキストアニメーションを使用して、このビデオはHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を強調し、鮮明で自動化されたナレーションを追加し、迅速な「ソーシャルメディア」アップデートに最適な「AIビデオテンプレート」を使用して、迅速に重要なメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなアイデアを魅力的なビデオに変換できますか？
HeyGenは、テキストや画像からオーディオ付きのビデオを生成し、あなたのコンセプトを高品質なビデオに変換する力を提供します。直感的なクリエイティブコントロールを活用して、ストーリーテリングを簡単に実現します。
HeyGenはビデオ生成にどのようなクリエイティブなオプションを提供していますか？
HeyGenは、AIビデオテンプレートと多様なスタイルの幅広い選択肢を提供し、ユニークなコンテンツを作成することができます。アニメーションキャラクターを簡単に組み込み、ソーシャルメディアコンテンツのための高度なクリエイティブコントロールを活用してください。
HeyGenは魅力的なソーシャルメディアコンテンツの作成を手助けできますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディア向けに高品質なビデオを制作するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。その機能は魅力的なストーリーテリングをサポートし、写真をビデオに変換したり、テキストプロンプトから物語を作成することを簡単にします。
HeyGenはカスタムビジュアルを使用した高度なクリエイティブプロジェクトをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なクラウドビデオジェネレーターとして、写真をアップロードしたり、参照画像を使用してビデオ制作をインスパイアすることができます。この柔軟性により、クリエイティブプロジェクトがあなたのビジョンに完全に一致することを保証します。