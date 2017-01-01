クラウドトレーニングビデオメーカー: 魅力的なコースを迅速に作成
AIアバターを使用してスクリプトをプロフェッショナルな学習コンテンツに変換し、魅力的なトレーニングビデオを即座に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに30秒の説明ビデオを作成することを想像してみてください。明るくエネルギッシュなアニメーションビジュアルと陽気で親しみやすいAIボイスを活用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、ダイナミックなAIアバターを組み込み、オンラインビデオ作成プラットフォームを際立たせます。
HRおよび学習開発チームが60秒のオンボーディングモジュールを効率化してオンボーディングを改善する方法は？プロフェッショナルで企業的ながらも親しみやすいビジュアルスタイルを開発し、心地よく権威あるボイスオーバーを添えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的な背景ビジュアルを提供し、AI生成ビデオに自動字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保します。
製品マネージャーやカスタマーサクセスチーム向けに、ダイナミックで簡潔、視覚的に魅力的なスタイルの20秒の製品アップデートビデオを開発し、迅速なカットと直接的で情報豊富なボイスを特徴とします。HeyGenのビデオメーカーの多様性を強調し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポート、および効率的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のトレーニングビデオを向上させますか？
HeyGenはAI生成ビデオ技術とカスタマイズ可能なAIアバターを活用して、魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成できます。このオンラインビデオ作成プラットフォームは、チームのオンボーディングと学習体験を大幅に向上させます。
HeyGenがクリエイティブプロジェクトに効果的なビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集と幅広いテンプレートを備えており、プロフェッショナルなマーケティングビデオや説明ビデオを効率的に制作するのに理想的です。
HeyGenはビデオコンテンツにプロフェッショナルな音声を提供しますか？
はい、HeyGenは高度なAIテキスト読み上げ技術を使用してプロフェッショナルな音声を生成することに優れています。この機能により、AI生成ビデオプロジェクトにおいて明瞭で高品質な音声を提供し、人間の声の才能を必要としません。
HeyGenは共同ビデオ作成の取り組みをどのようにサポートしますか？
HeyGenは共同ビデオ作成を効率化するために設計されたオンラインビデオ作成プラットフォームとして機能します。チームがマーケティングビデオや説明ビデオをコンセプトから最終制作まで効率的に共同作業できるようにします。