クラウドトレーニングビデオメーカー：魅力的なコースを迅速に作成

強力なテキストビデオ機能を使用して、スクリプトをすぐに洗練されたトレーニングビデオに変換します。

新入社員、特にL&Dチーム向けに、新しい社内ソフトウェアの使い方を示す2分間のオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、明確で自信に満ちたAIのナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、重要な指示を効率的に伝えましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
IT専門家向けに、新しいクラウドセキュリティプロトコルの詳細を説明する1.5分間の技術トレーニングビデオを開発してください。情報を段階的に説明するビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックスと中立的でありながら魅力的なAIのナレーションを組み合わせてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速にセットアップし、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを向上させましょう。
サンプルプロンプト2
AIビデオジェネレーターの力を活用して迅速なコンテンツ作成を実現することを目的とした、潜在的なクライアントやマーケティングチーム向けの1分間のマーケティングビデオを想像してください。ビデオはダイナミックでモダンなビジュアル美学を持ち、アップビートでプロフェッショナルなAIのナレーションを含めてください。HeyGenのナレーション生成とメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで、魅力的なビジュアルとオーディオを作成しましょう。
サンプルプロンプト3
教育者と学生に適した2.5分間の教育ビデオを制作し、高度なクラウドアーキテクチャの概念に焦点を当てて魅力的なコースを作成してください。ビジュアルスタイルは明確で魅力的であり、複雑な情報を効果的に伝えるために落ち着いた権威あるAIのナレーションを使用してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、既存のコース資料からスクリプトを使用して効率的にレッスンを構成しましょう。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラウドトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

クラウドでプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、チームの学習成果を向上させましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
トレーニングコンテンツを作成または貼り付けて開始します。プラットフォームがスクリプトをダイナミックなビデオシーンに即座に変換し、魅力的なコースの基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択し、カメラを必要とせずにトレーニングビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
高品質で自然なAIナレーションを統合し、オーディエンスに響くようにします。これにより、高価な録音スタジオやタレントが不要になります。
4
Step 4
コースをエクスポートして共有
最終化したら、トレーニングビデオを希望のアスペクト比でエクスポートし、LMSや社内コミュニケーションチャネルにシームレスに統合できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニング資料の簡素化

複雑な主題を簡単に消化できるビデオコンテンツに分解し、すべての学習者にとって複雑なトレーニング資料をアクセスしやすく理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なトレーニングビデオを簡単に制作できるようにします。強力なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、単なるテキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに迅速かつ効率的に変換できるため、L&Dチームにとって理想的なクラウドトレーニングビデオメーカーです。

HeyGenはグローバルなビデオアクセシビリティのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、140以上の言語での自動字幕/キャプションとAIナレーションを含む、グローバルなアクセシビリティのための強力な機能を提供します。これにより、ビデオ制作が広範な世界中の視聴者に届くようになり、手間のかかる手動作業を必要としません。

HeyGenはL&Dチームがカスタマイズされたビデオコースを迅速に作成するのを助けることができますか？

もちろんです。HeyGenは、幅広いテンプレートと既存の資料を魅力的なコースに変換する機能を活用して、L&Dチームがビデオ制作を加速するのを支援します。ユーザーはまた、すべての学習コンテンツで一貫性を確保するためのブランディングコントロールの恩恵を受けます。

HeyGenはトレーニング以外のさまざまなビデオ制作にどれほど柔軟ですか？

HeyGenは非常に柔軟で、魅力的な説明ビデオやダイナミックなマーケティングビデオを含むさまざまなビデオタイプの制作をサポートします。異なるプラットフォームやビデオ制作のニーズに合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供し、包括的なソリューションとなっています。