クラウドソフトウェアビデオメーカー: AI駆動 & コラボレーション
クラウド上でダイナミックなプレゼンテーションや魅力的なコンテンツのためにリアルなAIアバターを生成し、生産性を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
B2Bマーケティングマネージャーを対象とした45秒の製品発表を開発してください。モダンで企業的な美学とアップビートなオーディオスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能が、クラウドソフトウェアビデオメーカーを使用して洗練された多言語マーケティングコンテンツの作成をどのように効率化するかを紹介します。
大企業のトレーニング部門向けに、ユーザーフレンドリーでステップバイステップのビジュアルアプローチと魅力的で情報豊富なオーディオを用いた90秒のオンボーディングガイドを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまな内部プラットフォームでのビデオ編集ソフトウェアコンテンツの適応を簡素化する方法を示します。
AIツールに興味のあるコンテンツクリエイター向けに、ダイナミックなビジュアルスタイルを使用して多様なメディアタイプを紹介し、熱意あふれる情報豊富なオーディオトーンを用いた60秒の機能詳細を設計してください。このビデオでは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとボイスオーバー生成を活用して、高品質で魅力的なコンテンツを簡単に制作する方法を探ります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なクラウドソフトウェアビデオメーカーとして機能し、先進的なAIビデオジェネレーターを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換します。このプラットフォームを使用すると、クラウドから直接リアルなAIアバターや合成ボイスオーバーを含むコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenはチーム向けにどのようなビデオ編集機能を提供しますか？
HeyGenはチーム向けに包括的なオンラインビデオエディター体験を提供し、クラウドビデオ編集環境内でシームレスなビデオコラボレーションを促進します。ユーザーはクリップの結合やトリミング、トランスクリプションとキャプションの追加、さまざまなビデオテンプレートの利用などのタスクを簡単に実行できます。
HeyGenで作成したビデオにブランドの存在感をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやブランドカラーをビデオプロジェクトに直接統合することができます。完成後は、ブランド化されたビデオを簡単にエクスポート、共有、または任意のプラットフォームに埋め込むことができます。
HeyGenはトーキングヘッドビデオ作成のための高度な機能を提供していますか？
はい、HeyGenは高度なAIツールを使用して魅力的なトーキングヘッドビデオを生成することに特化しています。テキストからビデオへの技術を利用してスクリプトをAIボイスジェネレーターでアニメーション化し、多様なAIアバターを組み込んでメッセージをダイナミックに伝えることができます。