クラウドソフトウェアビデオメーカー: AI駆動 & コラボレーション

クラウド上でダイナミックなプレゼンテーションや魅力的なコンテンツのためにリアルなAIアバターを生成し、生産性を向上させましょう。

ソフトウェア開発者向けに、オンラインビデオエディターの効率的なワークフローを示す1分間の技術チュートリアルを作成してください。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確なナレーションに焦点を当て、スクリプトからのテキストをAIアバターと組み合わせて、簡潔で正確な説明ビデオを迅速に生成する方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
B2Bマーケティングマネージャーを対象とした45秒の製品発表を開発してください。モダンで企業的な美学とアップビートなオーディオスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能が、クラウドソフトウェアビデオメーカーを使用して洗練された多言語マーケティングコンテンツの作成をどのように効率化するかを紹介します。
サンプルプロンプト2
大企業のトレーニング部門向けに、ユーザーフレンドリーでステップバイステップのビジュアルアプローチと魅力的で情報豊富なオーディオを用いた90秒のオンボーディングガイドを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまな内部プラットフォームでのビデオ編集ソフトウェアコンテンツの適応を簡素化する方法を示します。
サンプルプロンプト3
AIツールに興味のあるコンテンツクリエイター向けに、ダイナミックなビジュアルスタイルを使用して多様なメディアタイプを紹介し、熱意あふれる情報豊富なオーディオトーンを用いた60秒の機能詳細を設計してください。このビデオでは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとボイスオーバー生成を活用して、高品質で魅力的なコンテンツを簡単に制作する方法を探ります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クラウドソフトウェアビデオメーカーの仕組み

強力なクラウドソフトウェアでどこからでもシームレスなビデオ作成を解放します。AI駆動のツールであらゆるプラットフォーム向けにプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
多様な「ビデオテンプレート」から選択するか、HeyGenのAIを使用してスクリプトからコンテンツを生成してプロジェクトを開始します。これにより、プロフェッショナルなビデオの基盤が整います。
2
Step 2
メディアをアップロードまたは生成
自身のアセットをインポートするか、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してストーリーを生き生きとさせます。ボイスオーバーや自動「トランスクリプションとキャプション」でナラティブを強化します。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを適用
HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」でビデオの視覚的な魅力を洗練し、ブランドの一貫性を確保します。ダイナミックな「アニメーション効果とトランジション」を組み込んで観客を引き付けます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、さまざまなフォーマットとアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートします。プラットフォームを使用して、完成した製品を「エクスポート、共有、または埋め込み」し、効率的に観客に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと教育

AI駆動のトレーニングビデオを作成して学習と記憶を向上させ、観客に響くコンテンツを提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なクラウドソフトウェアビデオメーカーとして機能し、先進的なAIビデオジェネレーターを活用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換します。このプラットフォームを使用すると、クラウドから直接リアルなAIアバターや合成ボイスオーバーを含むコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはチーム向けにどのようなビデオ編集機能を提供しますか？

HeyGenはチーム向けに包括的なオンラインビデオエディター体験を提供し、クラウドビデオ編集環境内でシームレスなビデオコラボレーションを促進します。ユーザーはクリップの結合やトリミング、トランスクリプションとキャプションの追加、さまざまなビデオテンプレートの利用などのタスクを簡単に実行できます。

HeyGenで作成したビデオにブランドの存在感をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやブランドカラーをビデオプロジェクトに直接統合することができます。完成後は、ブランド化されたビデオを簡単にエクスポート、共有、または任意のプラットフォームに埋め込むことができます。

HeyGenはトーキングヘッドビデオ作成のための高度な機能を提供していますか？

はい、HeyGenは高度なAIツールを使用して魅力的なトーキングヘッドビデオを生成することに特化しています。テキストからビデオへの技術を利用してスクリプトをAIボイスジェネレーターでアニメーション化し、多様なAIアバターを組み込んでメッセージをダイナミックに伝えることができます。